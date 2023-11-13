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    Вынесен приговор по делу об избиении защитника особняка Салтыковой в Петербурге

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    Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор Николаю Маркову, Денису Прошкину и Валерию Пацуку, которые избили журналиста и градозащитника Олега Мухина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 13 ноября.

    Уголовное дело длилось больше года. В августе 2022-го активист Олег Мухин, который выступал против сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, снимал видео у здания-памятника. Трое сотрудников — Марков, Прошкин и Пацук, которые занимались демонтажем, увидели, что мужчина ведет съемку, и напали на него.

    Когда активист уже хотел покинуть придомовую территорию, злоумышленники ударили его в грудь и потребовали стереть видеозаписи, но получили отказ. Тогда Прошкин ударил мужчину кулаком по лицу, и Мухин упал на проезжую часть в арке. Рабочие принялись избивать активиста по голове, телу, ногам и рукам. Перепуганный Мухин всё же отдал телефон Пацуку, который удалил видео и вернул гаджет владельцу. После этого активист попытался уйти, но его схватили и куда-то повели. Мужчина стал сопротивляться, за что снова получил кулаками. Затем Прошкин начал душить Мухина, и тот уже не мог сопротивляться.

    После этого фигуранты заперли Мухина в помещении дома и запретили выходить, угрожая кулаками и полицией. Рабочие потребовали от градозащитника расписку, что он не имеет к ним претензий. Активист согласился, но даже после этого его отказались отпускать. Однако когда злоумышленники отвлеклись, Мухин выскочил в открытую дверь и убежал.

    Всех троих фигурантов признали виновными по статье о незаконном лишении свободы, Маркова также обвинили в нанесении побоев, а Прошкина и Пацука — в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подсудимые вину не признали.

    Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года. Также в пользу активиста суд взыскал с фигурантов 30 тысяч рублей.

    Особняк Е. П. Салтыковой был построен в 1852–1857. В июне 2020 года правительство Петербурга заключило с инвестором соглашение о приспособлении объекта к современному использованию. Аварийное здание хотели отреставрировать и переоборудовать в гостиницу высшей категории на 44 номера.

    Однако после избиения Мухина и возбуждения уголовного дела работы там приостановили. Но в октябре 2023 года Совет по сохранению культурного наследия попросил правоохранительные органы разрешить законсервировать особняк. Члены совета решили, что пауза в работах приведет к более серьезным утратам архитектурного памятника.

    Тем временем, Олег Мухин создал коалицию «Бездомный Петербург». В ней объединились жители пяти кварталов, где предстоит снос домов из-за строительства моста, высокоскоростной магистрали, дорожной развязки и реновации.

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    ГрадозащитаСудПриговор
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    Комментарии 11

    Гость13 Ноя 2023 в 12:46
    Удар HIMARS . ВИДЕО.
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