Вынесен приговор по делу об избиении защитника особняка Салтыковой в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор Николаю Маркову, Денису Прошкину и Валерию Пацуку, которые избили журналиста и градозащитника Олега Мухина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов 13 ноября.

Уголовное дело длилось больше года. В августе 2022-го активист Олег Мухин, который выступал против сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице, снимал видео у здания-памятника. Трое сотрудников — Марков, Прошкин и Пацук, которые занимались демонтажем, увидели, что мужчина ведет съемку, и напали на него.

Когда активист уже хотел покинуть придомовую территорию, злоумышленники ударили его в грудь и потребовали стереть видеозаписи, но получили отказ. Тогда Прошкин ударил мужчину кулаком по лицу, и Мухин упал на проезжую часть в арке. Рабочие принялись избивать активиста по голове, телу, ногам и рукам. Перепуганный Мухин всё же отдал телефон Пацуку, который удалил видео и вернул гаджет владельцу. После этого активист попытался уйти, но его схватили и куда-то повели. Мужчина стал сопротивляться, за что снова получил кулаками. Затем Прошкин начал душить Мухина, и тот уже не мог сопротивляться.

После этого фигуранты заперли Мухина в помещении дома и запретили выходить, угрожая кулаками и полицией. Рабочие потребовали от градозащитника расписку, что он не имеет к ним претензий. Активист согласился, но даже после этого его отказались отпускать. Однако когда злоумышленники отвлеклись, Мухин выскочил в открытую дверь и убежал.

Всех троих фигурантов признали виновными по статье о незаконном лишении свободы, Маркова также обвинили в нанесении побоев, а Прошкина и Пацука — в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подсудимые вину не признали.