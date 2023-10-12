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    Совет по сохранению культурного наследия попросит СК разрешить законсервировать особняк Салтыковой на Большой Морской

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    Совет по сохранению культурного наследия попросил правоохранительные органы разрешить законсервировать особняк Салтыковой на Большой Морской улице.

    На заседании 12 октября Совет принципиально одобрил проектные решения по приспособлению этого особняка на Большой Морской улице, 51, который стал уликой в уголовном деле, под гостиницу. Члены совета решили попросить правоохранительные органы разрешить законсервировать памятник. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

    После того как особняк стал уликой в уголовном деле, по требованию судебного пристава и в связи с обеспечительными мерами любые работы там были запрещены. Однако этот же запрет не позволяет обустроить тепловой контур здания, провести ремонт крыши и подключить дом к системе отопления.

    Члены совета согласились, что пауза в работах приведет к еще более серьезным утратам архитектурного памятника, в частности исторической отделки интерьеров Гаральда Боссе. Поэтому Совет направит обращение к правоохранителям с просьбой разрешить консервацию здания.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, как реконструкция здания на Большой Морской стала громким уголовным делом.

    Справка:

    Особняк Е. П. Салтыковой 1852–1857 годов постройки находится в аренде у ООО «Северная земельная компания». В июне 2020 года правительство Петербурга заключило с инвестором соглашение о приспособлении объекта к современному использованию. Аварийное здание запланировали отреставрировать и создать внутри гостиницу высшей категории на 44 номера. После окончания всех работ инвестор получит здание в собственность.

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