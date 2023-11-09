Крепостное право давно отменили. Жители предназначенных под снос домов объединились в «Бездомный Петербург»

Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





В Петербурге жители пяти кварталов, где предстоит снос домов из-за строительства моста, высокоскоростной магистрали, дорожной развязки и реновации, объединились в коалицию «Бездомный Петербург». В планах — добиться выхода их ситуации на общегородской уровень.



В градозащитном пресс-центре на Марсовом поле 9 ноября прошло первое мероприятие неформальной коалиции «Бездомный Петербург», в состав которого вошли инициативные группы домов, снос которых планируется как ради инвестиционных, так и инфраструктурных проектов. В объединение вошли жители Фарфоровского поста (строительство высокоскоростной ж\д магистрали), домов на проспекте Обуховской обороны (строительство Большого Смоленского моста), поселка Александровская (строительство магистрали к городу-спутнику Южный), Нарвской заставы и дома на проспекте Непокоренных (программа развития застроенных территорий). Всех горожан из этих локаций объединяет одно: сидение на чемоданах с перспективой переселения и желание сохранить свои дома.



Как рассказал на пресс-конференции координатор коалиции Олег Мухин, «Бездомный Петербург» был создан осенью 2023 года, первое общее мероприятие состоялось как раз 9 ноября. Сейчас жители этих локаций поддерживают друг друга, ходят на мероприятия и суды. В перспективе из общих мероприятий: проведение одновременных пленэров и выставок, информационная поддержка, сбор подписей, совместные заявления и обращения.

«Кроме всего прочего, закон предусматривает проведение митингов. Сейчас они запрещены, но, тем не менее, они не ликвидированы. Если их снова разрешат, то будем проводить совместные публичные мероприятия», — рассказал Мухин. Он также обратил внимание, что так как речь идет сразу о пяти районах — и этот только по состоянию на сегодняшний день, не исключено, что количество присоединившихся инициативных групп может быстро вырасти, — совместные мероприятия могут приобретать общегородской, а не локальный характер.



Проспект Обуховской обороны — Большой Смоленский мост



В ноябре завершились общественные обсуждения по проекту моста через Неву, который должен соединить Невский и Красногвардейский районы. В заключении по итогам обсуждений (на 81 страницу) жители просили рассмотреть возможность отказаться от строительства моста, найти для него новую локацию или скорректировать проект, уменьшив его полосность, чтобы ради моста не пришлось сносить дома.

Изначально речь шла о восьми зданиях по проспекту Обуховской обороны (№№ 48, 54, 56, 60, 69, 71, 44, литера А, 68, литера А). Однако в заключении к слушаниям указано, что согласно материалам проекта, дом №60 будет сохранен. Логично предположить, что в этом случае также будет сохранен и нежилой дом №68, в котором располагается ветеринарная станция. Из этого же документа стало известно, что в Генплане города переправа появилась еще в 1948 году. Место для моста в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай определили в 1987 году.



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Упоминание возраста планов по созданию переправы жители восприняли скорее как издевку. По их информации, еще 12 лет назад предполагалось, что заезд на мост расположится на месте метизного завода, однако в 2012–2014 годах стало известно о планах построить на этой территории жилой комплекс. Он и появился — 18-этажное здание на 700 квартир ввели в 2018 году.



В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) редакции рассказали, что проект моста в настоящее время проходит государственную экспертизу. Проект планировки территории пока не утвержден.



По словам жителей, чьим домам грозит снос, их пока не информировали, как будет проходить процедура расселения и выплаты компенсации. В КРТИ пояснили, что расселением в данном случае будет заниматься администрация района и жилищный комитет.



К инициативной группе также присоединился дом №73. Его сносить не планировалось, но он станет вторым «домом у моста Бетанкура» в контексте близкого соседства с переправой. По словам жительницы дома Натальи Скудновой, здание окажется в нескольких метрах от перекрестка двух больших магистралей — моста (на уровне 2–3 этажей) и шумного проспекта Обуховской обороны. Также жители не понимают, что будет с коммуникациями и подъездными путями к дому. «Мы же не крепостные. Крепостное право уже давно отменили!» — эмоционально прокомментировала девушка общую проблему.



Подробно «Фонтанка» рассказывала про проект и показывала, как будет выглядеть новая переправа.



По словам Олега Мухина, инициативная группа собрала около 100 подписей под обращением к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой не допустить принудительного расселения домов. И в ближайшее время оно отправится адресату.



Фарфоровский пост — ВСМ

Это исторический квартал Петербурга между Московской железной дорогой и Софийской улицей. Весной 2023 года, после шести лет борьбы жителей и градозашитников, семь зданий поста (шесть из них двухэтажные дореволюционные) получили статус выявленных памятников.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Первая линия, четыре здания, могут снести при строительстве высокоскоростной магистрали, «Фонтанка» рассказывала про планируемое изъятие недвижимости. Житель одного из домов Юрий Щеблыкин, местный старожил, рассказал, что раньше в этом месте цвели яблоневый и вишневый сады, горожане даже собирали урожаи, проводили капустники, выставки ретро-автомобилей. Жители хотят добиться не только восстановления садов, но и реставрации и воссоздания местных деревянных домов, которые уже отметили столетие. Редакция также рассказывала о самом квартале.



Мухин рассказал, что уже собраны 150 подписей под письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить ансамбль в целости. Обращение планируется направить в ближайшее время.



По информации одного из жителей, минимум в одном доме уже прекращена возможность прописки в муниципальных квартирах. Как и в случае с домами на Обуховской обороны, с жителями об условиях расселения также пока никто не говорил.



Нарвская застава и дом на проспекте Непокоренных — реновация

Жители Нарвской заставы и дома №13, корпус 3 на проспекте Непокоренных объединяет перспектива сноса в рамках программы развития застроенных территорий — сноса хрущевок или «старой» реновации. Только в обоих случаях дома не являются хрущевками: на Непокоренных — четырехэтажная «сталинка», в Нарвской заставе — двухэтажные дома.



Несмотря на то, что Нарвская застава одержала промежуточную победу — а именно снос почти 200 домов запретили до 2029 года (в этот год завершается программа РЗТ), горожане требуют окончательного решения своего вопроса и сохранения квартала в его историческом виде.



Пока квартал остается в программе реновации — с 2009 года, замерло благоустройство, на долгую паузу встал и вопрос ремонта зданий. Проблема в том, что законодательно исключение домов из программы не предусмотрено, в отличие от программы комплексного развития территорий. И несмотря на отсрочку, защищенными жители себя не чувствуют — хотя бы потому, что действие программы можно и продлить — такое уже было.



Дом на проспекте Непокоренных больше других домов, попавших в реновацию, имеет шансы выбраться из программы: хотя бы потому что не подходит под критерии РЗТ. Как «сталинка» попала в программу — неизвестно, жители не исключают, что это было сделано по ошибке или из совсем уж нехороших соображений.



Жители подали в суд, процесс еще идет. Как рассказала на пресс-конференции жительница дома Ирина, судья пока так и не добилась внятного комментария от ответчиков, как же дом вообще оказался в программе. Следующее заседание состоится 13 ноября в Городском суде. Подробно историю борьбы дома можно прочитать по ссылке.



Поселок Александровская — магистраль к городу-спутнику Южный и развязка



Жители поселка в Пушкинском районе Петербурга уже не первый год пытаются добиться отмены планов Смольного проложить через населенный пункт шестиполосную магистраль в город-спутник Южный. В проекте нового Генплана города на пересечении этой магистрали и Волхонского шоссе также запланирована разноуровневая транспортная развязка.



Местный житель Сергей Лебедев рассказал, что в итоге поселок получит целый букет негативных последствий: населенный пункт расчленит развязка, в поселок будут заведены транзитные транспортные потоки, под снос пойдут десятки домов, ухудшится экология, а также встанет вопрос о судьбе нескольких объектов культурного наследия.



По словам спикера, жители считают, что есть минимум три альтернативных варианта, чтобы скорректировать трассировку магистрали. Горожане подавали свои предложения к проекту Генплана, но они были рекомендованы к отклонению.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

