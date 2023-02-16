Сносу «Нарвской заставы» во имя реновации прочат отсрочку. В чем подвох

В Заксобрании анонсировали поправку в нашумевший законопроект о корректировке охранных зон Петербурга, который даст «добро» на снос почти 200 исторических зданий. Ажиотаж вокруг отданной под реновацию «Нарвской заставы» принес свои плоды: поправкой ее хотят защитить от уничтожения до 2029 года. Но расслабляться местным жителям рано, это предложение может даже не «доехать» до голосования. «Фонтанка» разбирается, почему.





В четверг, 16 февраля, в парламенте профильная комиссия по градостроительству рассмотрела законопроект об изменении охранных зон Петербурга (закон №820–7). По итогу она рекомендовала ЗакCу поддержать эту инициативу.



В чем суть: законопроект дает возможность снести почти две сотни исторических зданий: 8 штук на проспекте Обуховской обороны под строительство Большого Смоленского моста, 21 здание на Лиговском проспекте — для терминала высокоскоростной магистрали, и 161 здание — под реновацию квартала «Нарвская застава». Во время депутатских слушаний неделей ранее этот последний вопрос вызвал наиболее острую дискуссию, что неудивительно на фоне активности местных жителей и пристального внимания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.



Руководитель фракции «Единой России» Павел Крупник, который до этого высказался резко против сноса квартала, внес предложение: ко второму чтению от фракции будет подана поправка, которая установит, что пункт 7.3.1.2 (в нем перечислены 92 адреса, которые можно сносить для нужд реновации без восстановления внешнего облика) начнет действовать только с 1 января 2029 года. Он подчеркнул, что готов поддержать законопроект в целом только если будет поддержана эта поправка. После заседания он уточнил, что фракция уже готовит поправку, а на вопрос, что будет, если его коллеги по парламенту не поддержат ее, напомнил: представителей от «Единой России» в Заксе — 30 человек из 50, то есть большинство. И добавил: а если члены его фракции и не поддержат — он будет все равно голосовать в пользу «Нарвской заставы».



Для справки: еще 69 домов в «Нарвской заставе» упоминаются на других условиях: запрещается «изменение внешнего облика, исключая материал и цветовое решение фасадов». Формулировка напоминает тот самый пример реконструкции, которая на деле будет являть собой снос и фактически новое строительство.



В комментарии «Фонтанке» Крупник уточнил, что будет добиваться запрета на снос всей «Нарвской заставы». Он добавил, что вторым этапом планирует добиться проведения капремонта домов квартала, и благоустройства. Однако для этого надо сначала исключить квартал из программы РЗТ, так как пока территория находится под обременением, невозможно не нее тратить ни бюджетные средства, ни деньги фонда капремонта.



Подводные камни

Для изменения закона об охранных зонах, а также для внесения поправок по нему во время рассмотрения в ЗакСе, прописана более сложная процедура, чем для «обычных» законопроектов. Инициатива должна пройти обязательную государственную историко-культурную экспертизу (ГИКЭ), что сам по себе процесс не быстрый, а также получить согласование министерства культуры.



Если же поправка не касается режимов зон охраны, из обязательного остается только согласование Минкульта. Однако дьявол, как всегда, кроется в деталях: если ведомство это предложение не согласует, оно даже не сможет быть вынесено на голосование ЗакСа. Соответственно, во власти министерства просто не допустить эту поправку до реализации.



Само предложение Крупника по дате, с которой норма начнет работать — 1 января 2029 года, взято не с потолка. Ровно до этого времени действует программа развития застроенных территорий (РЗТ), она же «старая» реновация. Однако в тернистой истории РЗТ уже было одно продление: в 2018–2019 годах программу по итогам переговоров, судов и споров с антимонопольщиками все же продлили как раз на 10 лет.



Соответственно, даже в случае, если министерство культуры даст свое согласие, а Заксобрание во время второго чтения поддержит эту поправку, она не закрывает вопрос об угрозе сноса, а только отложит его на десяток лет. При этом уже сейчас многие дома в «Нарвской заставе» требуют капитального ремонта, и их состояние вряд ли улучшится за это время.



Почему надежда все же есть



О ситуации с «Нарвской заставой» высказался спикер парламента Александр Бельский. «На сегодняшний момент нам поступает достаточно большое количество обращений жителей, которые выступают против этого. Поэтому, в первую очередь, мы будем ориентироваться на жителей нашего города. Соответственно, если жители против, мы будем стараться сделать так, чтобы эта территория, как она сейчас есть, осталась под охраной», — рассказал он журналистам на брифинге 8 февраля.



Защитников «Нарвской заставы» поддержали депутаты от разных фракций. В том числе, глава «Новых людей» Дмитрий Павлов, единороссы Наталия Астахова и Алексей Макаров, оба депутата фракции «Яблоко». Также за жителей и сохранение квартала выступает фракция «Справедливая Россия — За правду!». «Мы ратуем за то, чтобы эту территорию в максимально короткие сроки исключили из программы развития застроенных территорий и ни коим образом не исключать отдельные дома, не лишать их статуса объекта культурного наследия, потому что это уникальная часть Санкт-Петербурга, и она должна быть сохранена в том виде, в каком она есть сейчас», — прокомментировал замглавы фракции Андрей Алескеров. Депутат добавил, что фракция подготовила законопроект, который бы позволил жителям попавших в РЗТ домов на основании голосования общего собрания собственников исключать свои дома из программы.



«Яблочник» Борис Вишневский, а он единственный из членов комиссии по градостроительству проголосовал против того, чтобы рекомендовать принять законопроект, рассказал, что его фракция уже готовит поправки, чтобы запрет на снос «Нарвской заставы» действовал не до 2029 года, а бессрочно. «Это единственный способ гарантированно сохранить «Нарвскую заставу» от сноса, — подчеркнул депутат. — Нужно полностью изымать из закона нормы, которые разрешают снос, неважно, с восстановлением или без — под конкретный строительный проект». Парламентарий уточнил, что его поправка по реновации также не потребует проведения историко-культурной экспертизы, но согласование Минкульта все же потребуется.

