Комиссия ЗакСа поддержала проект изменения охранных зон Петербурга. Сносу «Нарвской заставы» готовят отсрочку

Постоянная парламентская комиссия по градостроительству 16 февраля рекомендовала Законодательному собранию принять законопроект об изменении городского закона об охранных зонах, которые допускают снос ряда исторических зданий ради реновации, строительства Большого Смоленского моста и терминала ВСМ. Однако для «Нарвской заставы» могут сделать отсрочку до 2029 года, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Корректировка касается закона № 820–7, широкая дискуссия по которому ранее развернулась во время депутатских слушаний.



Глава фракции «Единая Россия» Павел Крупник на заседании озвучил предложение: его фракция внесет правку с уточнением, что пункт 7.3.1.2. — о возможности сноса без восстановления кварталов «Нарвской заставы» ради программы реновации (РЗТ) — вступит в силу только с 1 января 2029 года. Дата совпадает с окончанием срока действия программы РЗТ. Крупник уточнил, что готов поддержать проект закона, если будет поддержано его предложение. В противном случае он планирует договариваться с фракцией, чтобы законопроект не был поддержан в целом. «Нельзя это сносить», — подчеркнул единоросс. Замглавы КГИОП Алексей Михайлов озвучил, что для этого потребуется мнение Минкульта и процедура может занять от двух недель до месяца.



Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский поинтересовался, почему все замечания, которые ранее прозвучали при рассмотрении инициативы на совете по сохранению культурного наследия, не были учтены. В ответ чиновники назвали утверждение голословным. «По поводу неучета замечания я возражаю», — заявил замглавы комитета по охране памятников Алексей Михайлов. Вишневский предложил не поддерживать законопроект. В комментарии «Фонтанке» он пояснил: по его мнению, строительные проекты должны подстраиваться под охранное законодательство культурного наследия, а не наоборот.



Депутат от ЛДПР Павел Иткин рассказал, что ему поступили сообщения о поддержке некоторыми жителями реновации «Нарвской заставы», и уточнил, возможно ли учесть пожелания обоих групп интересантов.

Глава фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов рассказал, что его фракция в целом поддерживает законопроект, за исключением корректировки по «Нарвской заставе».

Кроме реновации, изменения закона допустят снос нескольких десятков зданий в локации Лиговского проспекта — для строительства терминала высокоскоростной магистрали. А также восьми зданий на проспекте Обуховской Обороны для строительства Большого Смоленского моста через Неву. Коммунист Александр Рассудов озвучил информацию: единственное, что мешает разработчикам, чтобы зайти в госэкспертизу, — это корректировка закона № 820–7.

