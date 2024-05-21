Полиция показала, как в Пушкине пытались подорвать банкомат

Камера сняла, как человек в белом костюме методом подрыва добрался до содержимого банкомата в Пушкинском районе городе — безуспешно.



На кадрах, опубликованных ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 мая, зафиксированы манипуляции мужчины, который выглядит как эталон ковидных правил. Отделение банка на Павловском шоссе расположено на первом этаже жилой трёхэтажки, на входе — зона круглосуточного обслуживания с двумя банкоматами.



Посетитель нацелился на один из них. Добить конструкцию, судя по всему, должен был взрыв газа, но шалость не удалась, и банкомат выстоял.