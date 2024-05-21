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    Полиция показала, как в Пушкине пытались подорвать банкомат

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    Камера сняла, как человек в белом костюме методом подрыва добрался до содержимого банкомата в Пушкинском районе городе — безуспешно.

    На кадрах, опубликованных ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 мая, зафиксированы манипуляции мужчины, который выглядит как эталон ковидных правил. Отделение банка на Павловском шоссе расположено на первом этаже жилой трёхэтажки, на входе — зона круглосуточного обслуживания с двумя банкоматами.

    Посетитель нацелился на один из них. Добить конструкцию, судя по всему, должен был взрыв газа, но шалость не удалась, и банкомат выстоял.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    «В результате инцидента никто не пострадал, банкоматы получили механические повреждения корпуса, денежные средства не похищены», — уточнили в главке.

    О подрыве в полицию в начале третьего часа ночи 20 мая сообщила сотрудница службы безопасности банка. На место незамедлительно направили наряд и экстренные службы, но преступник успел сбежать, бросив лом и фонарик.

    Скрыться у него не вышло. Около трёх часов дня оперативники задержали 38-летнего безработного жителя Шушар. Он задержан по подозрению в покушении на кражу в особо крупном размере. На работе отделения банка ночное происшествие не отразилось.

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