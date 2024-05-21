В Пушкине вор в белом костюме устроил подрыв банкоматов и ушёл с пустыми руками

Отделение банка подверглось налёту в Пушкинском районе Петербурга. Безоболочное взрывное устройство добыть деньги не помогло. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 мая.
О покушении на содержимое банкоматов, расположенных на Павловском шоссе в Пушкине, полицейским в ночь на понедельник сообщила сотрудница службы безопасности банка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа увидела, что два банкомата были повреждены в результате взрыва.
Сапёры Росгвардии изучали предохранительную чеку с кольцом, найденную на пороге банка, и части запала, по предварительным данным, аэрозольной гранаты.
Визит ночного гостя квалифицировали как покушение на кражу в особо крупном размере. Похитить деньги ему не удалось — как и скрыться. Днём оперативники уголовного розыска нагрянули к 38-летнему жителю десятиэтажки на Пушкинской улице в Шушарах. В квартире нашли 500 граммов пластида, маску и белый костюм — такой же, какой был надет на преступнике.
Утро вторника началось для подозреваемого в изоляторе временного содержания. Уголовное дело в его биографии не первое. Пять лет назад мужчина получил условный срок за кражу, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. До этого он успел поработать менеджером по продажам в Петербурге, аналогичную работу искал после переезда в Новгородскую область.