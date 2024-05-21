В Пушкине вор в белом костюме устроил подрыв банкоматов и ушёл с пустыми руками

Отделение банка подверглось налёту в Пушкинском районе Петербурга. Безоболочное взрывное устройство добыть деньги не помогло. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 мая.



О покушении на содержимое банкоматов, расположенных на Павловском шоссе в Пушкине, полицейским в ночь на понедельник сообщила сотрудница службы безопасности банка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа увидела, что два банкомата были повреждены в результате взрыва.



Сапёры Росгвардии изучали предохранительную чеку с кольцом, найденную на пороге банка, и части запала, по предварительным данным, аэрозольной гранаты.

