Мертвеца сожгли в Ленобласти, чтобы продать его квартиру в Петербурге

Обгоревшие человеческие останки, найденные под Приозерском, привели сотрудников правоохранительных органов к предприимчивой троице из Петербурга. По версии следствия, узнав о смерти соседа, они решили избавиться от трупа и монетизировать его недвижимость. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая.

Оперативники уголовного розыска накануне прошлись по трём адресам на севере города и увезли в отдел двух 22-летних петербуржцев и мужчину, который как раз отмечал своё 45-летие . Им задавали вопросы по делу об убийстве, которое было возбуждено в Приозерском районе Ленобласти. Старт ему дали кости, найденные в поле в полутора километрах от посёлка Денисова.

Как удалось установить, они принадлежали 85-летнему петербуржцу, который мог умереть больше пяти месяцев назад, и не исключено, что без постороннего вмешательства.



По данным следствия, пенсионер скончался в своей квартире в девятиэтажке на аллее Поликарпова. Молодой сосед почувствовал трупный запах, поделился наблюдениями с приятелем-ровесником, и в январе парочка проникла в квартиру. Там истлевала мумия. Как полагает следствие, молодые люди не стали сообщать о гибели пожилого соседа куда следует, а прихватили документы и направились к старшему знакомому. Тот якобы и придумал схему: воспользовавшись похищенными документами, он продаст квартиру и выдаст каждому по 500 тысяч рублей при условии, что они избавятся от тела.

