Мертвеца сожгли в Ленобласти, чтобы продать его квартиру в Петербурге

Обгоревшие человеческие останки, найденные под Приозерском, привели сотрудников правоохранительных органов к предприимчивой троице из Петербурга. По версии следствия, узнав о смерти соседа, они решили избавиться от трупа и монетизировать его недвижимость. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая.
Оперативники уголовного розыска накануне прошлись по трём адресам на севере города и увезли в отдел двух
Как удалось установить, они принадлежали
По данным следствия, пенсионер скончался в своей квартире в девятиэтажке на аллее Поликарпова. Молодой сосед почувствовал трупный запах, поделился наблюдениями с приятелем-ровесником, и в январе парочка проникла в квартиру. Там истлевала мумия. Как полагает следствие, молодые люди не стали сообщать о гибели пожилого соседа куда следует, а прихватили документы и направились к старшему знакомому. Тот якобы и придумал схему: воспользовавшись похищенными документами, он продаст квартиру и выдаст каждому по
В марте останки вывезли в садоводство «Дружба» у посёлка имени Морозова во Всеволожском районе и спрятали в заброшенном доме. В конце того же месяца перевезли в Приозерский район, облили бензином и сожгли.
Все трое задержаны на двое суток. По предварительной информации, проблем с уголовных законодательством в недавнем прошлом у них не было.