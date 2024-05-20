СК: глава администрации Енакиево подозревается в получении взяток на общую сумму 13 миллионов рублей

Следственное управление Следственного комитета по Донецкой Народной Республике (ДНР) возбудило уголовное дело в отношении
Храменков был задержан в подшефном Ленинградской области поселке Енакиево еще накануне, однако обстоятельства дела стали известны лишь к вечеру 20 мая.
По версии следствия, в ноябре 2023 года подозреваемый при помощи посредника получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 3 миллионов рублей за расторжение с администрацией Енакиево договоров аренды недвижимого имущества с организацией и последующим заключением договора аренды с предпринимателем.
Помимо этого, с декабря
Мера пресечения в отношении задержанного будет избрана в ближайшее время, сообщает СК.
Как ранее писала «Фонтанка», Храменков родился под Полтавой, а в Енакиево приехал в 2001 году, где работал сначала стоматологом, а после «русской весны» пошел в политику. Он был мэром Енакиево и исполняющим обязанности мэра Горловки, а в 2018 году — кандидатом на пост главы ДНР.