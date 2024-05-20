СК: глава администрации Енакиево подозревается в получении взяток на общую сумму 13 миллионов рублей

Следственное управление Следственного комитета по Донецкой Народной Республике (ДНР) возбудило уголовное дело в отношении 46-летнего главы администрации Енакиево Романа Храменкова по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки. Об этом 20 мая сообщается на сайте СК ДНР.

Храменков был задержан в подшефном Ленинградской области поселке Енакиево еще накануне, однако обстоятельства дела стали известны лишь к вечеру 20 мая.

По версии следствия, в ноябре 2023 года подозреваемый при помощи посредника получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 3 миллионов рублей за расторжение с администрацией Енакиево договоров аренды недвижимого имущества с организацией и последующим заключением договора аренды с предпринимателем.