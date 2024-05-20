Благодарность на восьми колесах. ФСБ задержала главу администрации Енакиево

В подшефном Ленинградской области Енакиево в ДНР задержали главу городской администрации. Его подозревают в получении немаленькой взятки.
Сотрудники ФСБ 19 мая задержали 46-летнего главу администрации Енакиево Романа Храменкова, сообщает 20 мая 47News. По предварительной информации, ему вменяют статью 290 УК РФ (получение взятки). Следствие считает, что Храменков получил два квадроцикла за то, что поспособствовал оформлению земельного участка. Предварительно, его также проверяют на получение денег с торговых точек.
По словам мэра Енакиево Юрия Сельвановского, Храменков возвращался с курсов повышения квалификации в Москве, когда его задержали. Причина задержания ему не известна, передает 47News.
Храменков родился под Полтавой, а в Енакиево приехал в 2001 году. Сначала работал стоматологом, а после «русской весны» пошел в политику. Он был мэром Енакиево и исполняющим обязанности мэра Горловки, а в 2018 году — кандидатом на пост главы ДНР.
В мае 2022 года Ленинградская область взяла шефство над Енакиево. 47News тогда беседовал с Храменковым о нуждах города. Как отмечает издание, глава администрации очень часто посещал Ленобласть и особо сдружился с бывшим главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским.