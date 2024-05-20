Благодарность на восьми колесах. ФСБ задержала главу администрации Енакиево

В подшефном Ленинградской области Енакиево в ДНР задержали главу городской администрации. Его подозревают в получении немаленькой взятки.



Сотрудники ФСБ 19 мая задержали 46-летнего главу администрации Енакиево Романа Храменкова, сообщает 20 мая 47News. По предварительной информации, ему вменяют статью 290 УК РФ (получение взятки). Следствие считает, что Храменков получил два квадроцикла за то, что поспособствовал оформлению земельного участка. Предварительно, его также проверяют на получение денег с торговых точек.

По словам мэра Енакиево Юрия Сельвановского, Храменков возвращался с курсов повышения квалификации в Москве, когда его задержали. Причина задержания ему не известна, передает 47News.