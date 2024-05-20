Резолюция России о недопущении гонки вооружений в космосе отклонена Советом безопасности ООН

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом 20 мая сообщает ТАСС.



Из 15 стран-участниц Совета безопасности 7 проголосовали «за», включая Россию, Алжир, Гайану, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Китай, и столько же проголосовали «против»: США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. Швейцария воздержалась от голосования по предложенной инициативе.

В апреле Россия применила право вето и заблокировала проект резолюции США и Японии о неразмещении в космосе ядерного оружия, после чего предложила собственный альтернативный вариант, нацеленный на подтверждение государствами обязательств не использовать космос для размещения ни оружия массового уничтожения, ни обычных вооружений.

