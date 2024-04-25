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    Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе

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    1 комментарий

    Россия выступила против принятия подготовленного США и Японией проекта резолюции ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, пишет РБК со ссылкой на трансляцию заседания Совета безопасности организации 25 апреля.

    За документ проголосовали 13 из 15 стран. Китай воздержался, а Россия стала единственным членом Совбеза, проголосовавшим против. Дело в том, что Москва и Пекин предлагали внести пункт, предполагающий отказ от размещения в космосе любых вооружений, а не только ядерный.

    Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что тем самым США с союзниками хотят сохранить в космосе «полную свободу рук для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения».

    Сам документ состоит из восьми пунктов. В резолюции содержится призыв к странам-членам ООН осваивать космос в соответствии с международным правом и «в интересах мира и безопасности и содействия международному сотрудничеству и взаимопониманию». В одном из пунктов резолюции также содержится запрет на разработку ядерного оружия, созданного для вывода на орбиту, установку такого оружия на небесных телах и размещение в космическом пространстве каким-либо иным образом.

    МИД РФ, комментируя решение, сообщил, что в скором времени Россия внесет собственный проект резолюции с учетом инициативы Японии и США и их доработки.

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    Комментарии 1

    Игорь Соколов25 Апр 2024 в 01:31
    Позорище.... никогда ещё не было так стыдно за Россию....
    +1−0
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