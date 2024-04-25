Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе

Россия выступила против принятия подготовленного США и Японией проекта резолюции ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, пишет РБК со ссылкой на трансляцию заседания Совета безопасности организации 25 апреля.



За документ проголосовали 13 из 15 стран. Китай воздержался, а Россия стала единственным членом Совбеза, проголосовавшим против. Дело в том, что Москва и Пекин предлагали внести пункт, предполагающий отказ от размещения в космосе любых вооружений, а не только ядерный.



Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что тем самым США с союзниками хотят сохранить в космосе «полную свободу рук для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения».

