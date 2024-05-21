Силовики пришли с обысками к помощнику экс-депутата Рашкина

Правоохранительные органы проводят обыски в квартире бывшего главы муниципального округа Сокол в Москве Николая Степанова по уголовному делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, пишут 21 мая РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По версии следствия, Степанов участвовал в заседаниях признанного в России нежелательным «Съезда народных депутатов»**. Как отмечает издание, руководители съезда, прошедшего в 2022 году в Польше, отрицали территориальную целостность РФ. В мероприятии участвовали бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин* и Геннадий Гудков* — в настоящее время они проживают за границей, а в России их признали иностранными агентами.