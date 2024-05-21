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    Силовики пришли с обысками к помощнику экс-депутата Рашкина

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    Правоохранительные органы проводят обыски в квартире бывшего главы муниципального округа Сокол в Москве Николая Степанова по уголовному делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, пишут 21 мая РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По версии следствия, Степанов участвовал в заседаниях признанного в России нежелательным «Съезда народных депутатов»**. Как отмечает издание, руководители съезда, прошедшего в 2022 году в Польше, отрицали территориальную целостность РФ. В мероприятии участвовали бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин* и Геннадий Гудков* — в настоящее время они проживают за границей, а в России их признали иностранными агентами.

    В отношении Пономарева по линии ФСБ расследуются уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника (275 УК РФ) и об участии в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По данным спецслужб, Пономарев состоит в «Легионе Свобода России»***, а весной 2022 года был на заводе «Азовсталь», где призывал украинских военных не отступать из Мариуполя.

    Илья Пономарев покинул Россию еще в 2014 году, когда в отношении него возбудили уголовное дело о растрате. Какое-то время он жил в США, а затем перебрался на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году в РФ он был объявлен в розыск и заочно арестован по делу о распространении фейков против ВС РФ.

    Сам Николай Степанов, как пишут СМИ, был помощником бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина, которого задержали в октябре 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. Также в машине были обнаружены топор и два ножа со следами крови. В отношении законодателя было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Депутат получил три года условно. В мае 2022 года его лишили думского мандата.

    *Признаны в РФ иностранными агентами.

    **Нежелательная организация, деятельность которой запрещена в РФ.

    ***Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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