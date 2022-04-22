Депутат Валерий Рашкин получил три года условно по делу о незаконной охоте

Калининский районный суд в Саратовской области осудил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на три года условно по делу о незаконной охоте. Об этом 22 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката парламентария.
«Мы считаем приговор несправедливым. Будем подавать апелляционную жалобу», — сообщил адвокат Константин Лазарев.
Ранее «Фонтанка» писала, что Рашкин решил отказаться от своего увлечения охотой из-за пережитого стресса. Он заявил, что в будущем намерен заниматься благотворительностью и «помогать развитию животного мира».
Напомним, 66-летний депутат Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин был задержан 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Впоследствии было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.