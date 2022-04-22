Депутат Валерий Рашкин получил три года условно по делу о незаконной охоте

Калининский районный суд в Саратовской области осудил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на три года условно по делу о незаконной охоте. Об этом 22 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката парламентария.



«Мы считаем приговор несправедливым. Будем подавать апелляционную жалобу», — сообщил адвокат Константин Лазарев.



Ранее «Фонтанка» писала, что Рашкин решил отказаться от своего увлечения охотой из-за пережитого стресса. Он заявил, что в будущем намерен заниматься благотворительностью и «помогать развитию животного мира».

