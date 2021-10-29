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МВД показало видео с задержанием депутата Госдумы Рашкина с тушей лося

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Видео задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина опубликовано 29 октября в телеграм-канале «МВД-Медиа». На кадрах парламентария оформляют в машине полиции. Выражение лица у него задумчивое и напряженное.

МВД МЕДИА

Ранее стало известно, что дело о незаконной охоте в Саратовской области передано из полиции в Следственный комитет.

Депутат был задержан с друзьями и тушей лося. Он пояснил, что якобы приехал в лес с товарищами, пошел гулять один и нашел труп животного, который уже кто-то начал разделывать. Затем Рашкин предложил отвезти тушу в полицию. Доехать до отдела они не успели, были схвачены силовиками.

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Комментарии (12)

shushu
такое дело случайно не происходит, наверняка отслеживали. Он ведь не единственный охотник, нарушивший правила, партия вот только не подошла, чтобы глаза закрыли.
Spb
а еще коммунист!
angel of death
а почему у сотрудника масочка приспущена?
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