МВД показало видео с задержанием депутата Госдумы Рашкина с тушей лося

Видео задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина опубликовано 29 октября в телеграм-канале «МВД-Медиа». На кадрах парламентария оформляют в машине полиции. Выражение лица у него задумчивое и напряженное.
Ранее стало известно, что дело о незаконной охоте в Саратовской области передано из полиции в Следственный комитет.
Депутат был задержан с друзьями и тушей лося. Он пояснил, что якобы приехал в лес с товарищами, пошел гулять один и нашел труп животного, который уже кто-то начал разделывать. Затем Рашкин предложил отвезти тушу в полицию. Доехать до отдела они не успели, были схвачены силовиками.