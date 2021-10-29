Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина задержали под Саратовом с тушей лося. Возбуждено уголовное дело

В Лысогорском районе Саратовской области задержали 66-летнего депутата Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина, у которого в багажнике оказалась туша лося. Об этом 29 октября сообщает ИА «Регион 64».
В ночь на пятницу полицейские с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства на территории угодий остановили автомобиль, за рулем которого был парламентарий. При осмотре в багажнике автомобиля обнаружили убитого лося.
Вместе с депутатом в салоне находился 49-летний мужчина, а сам автомобиль оказался оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ. «Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», — цитирует издание источника.
Депутату предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя, но он отказался. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Как сообщили в региональном ГУ МВД, в машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей для самки. Депутату грозит до двух лет колонии.