Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина задержали под Саратовом с тушей лося. Возбуждено уголовное дело

В Лысогорском районе Саратовской области задержали 66-летнего депутата Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина, у которого в багажнике оказалась туша лося. Об этом 29 октября сообщает ИА «Регион 64».



В ночь на пятницу полицейские с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства на территории угодий остановили автомобиль, за рулем которого был парламентарий. При осмотре в багажнике автомобиля обнаружили убитого лося.



Вместе с депутатом в салоне находился 49-летний мужчина, а сам автомобиль оказался оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ. «Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», — цитирует издание источника.

