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Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина задержали под Саратовом с тушей лося. Возбуждено уголовное дело

На депутата Госдумы Рашкина возбудили уголовное дело из-за убитого лося под Саратовом

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В Лысогорском районе Саратовской области задержали 66-летнего депутата Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина, у которого в багажнике оказалась туша лося. Об этом 29 октября сообщает ИА «Регион 64».

В ночь на пятницу полицейские с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства на территории угодий остановили автомобиль, за рулем которого был парламентарий. При осмотре в багажнике автомобиля обнаружили убитого лося.

Вместе с депутатом в салоне находился 49-летний мужчина, а сам автомобиль оказался оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ. «Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», — цитирует издание источника.

Депутату предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя, но он отказался. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей для самки. Депутату грозит до двух лет колонии.

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Комментарии (7)

Borze
"29 октября в ночное время в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. В ходе выезда участковый уполномоченный полиции совместно с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного , после чего решили ее разделать", - рассказали в главке.

В полиции отмечают, что водителю автомобиля было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако тот отказался. Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП РФ.

В настоящее время Валерий Рашкин и находившийся с ним гражданин проверяются на возможную причастность к незакон
М.Венедиктов
Да, неназванный «мальчонка» на видео вопросы задаёт бодрым голоском - как по бумажке читает. Долго, поди, выслеживали. Интересно, что 12 часов прокремлёвские СМИ молчали, если машину остановили в ночь на 29-е? Ждали согласованный пресс-релиз или «искали» ружьё, да не вышло? Решили так утку запустить о незаконной охоте?
ЧижПыж
При задержании его почему-то спросили, из какой он фракции.
Похоже, специально его вели.
Странно, что оружие не нашли. Не с топором же он на лося ходил.

Идиот, конечно. Так глупо подставился, критикуя власть. Одно слово, коммуняка.
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