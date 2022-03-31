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«Много пережито, огромный стресс». Депутат Рашкин решил завязать с охотой и будет «помогать развитию животного мира»

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый по делу о незаконной охоте, решил отказаться от своего увлечения из-за пережитого стресса. Он заявил, что в будущем намерен заниматься благотворительностью и «помогать развитию животного мира».

«Я принял для себя решение — с охотой завязать. На охоту выезжать больше не буду. Все свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу. Я закрыл разрешение на хранение оружия. Много пережито, огромный стресс. Благотворительностью заниматься буду, помогать развитию животного мира буду. Если погулять, походить по лесу — буду. Но ружье не возьму, ни душа, ни сердце к этому не лежит», — сказал он (цитата по ТАСС).

24 марта стало известно, что суд смягчил депутату меру пресечения с запрета определенных действий на более мягкую — подписку о невыезде. Рашкин в своем Telegram-канале рассказал, что теперь может пользоваться телефоном и социальными сетями без ограничений. Рассмотрение дела по существу назначено на 31 марта. Ранее Госдума поддержала проект постановления о даче согласия на передачу в суд уголовного дела в отношении Рашкина.

Напомним, 66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии (7)

265902601
разрешения на оружие ему и так бы аннулировали, а оружие отобрали.
262306781
Сколько граждан после этого злодея на незаконной охоте повязали? Почему на них уголовных дел не заводят? Беззубое правосудие?
ost-21
Мертвому лосю бы он это рассказал как будет животным помогать. А так бы лучше рога одел и по лесу гулять)
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