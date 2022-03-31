«Много пережито, огромный стресс». Депутат Рашкин решил завязать с охотой и будет «помогать развитию животного мира»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый по делу о незаконной охоте, решил отказаться от своего увлечения из-за пережитого стресса. Он заявил, что в будущем намерен заниматься благотворительностью и «помогать развитию животного мира».



«Я принял для себя решение — с охотой завязать. На охоту выезжать больше не буду. Все свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу. Я закрыл разрешение на хранение оружия. Много пережито, огромный стресс. Благотворительностью заниматься буду, помогать развитию животного мира буду. Если погулять, походить по лесу — буду. Но ружье не возьму, ни душа, ни сердце к этому не лежит», — сказал он (цитата по ТАСС).

