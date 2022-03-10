Госдума разрешила судить депутата Рашкина. Постановление направлено генпрокурору

Депутаты Государственной думы РФ поддержали проект постановления «О даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Валерия Рашкина». Соответствующий документ направлен генпрокурору РФ, сообщает 10 марта официальный сайт нижней палаты парламента.
Ранее проект постановления о разрешении на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина на рассмотрение ГД внесла думская комиссия по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам. Сам депутат Рашкин выражал надежду, что все для него ограничится штрафом.
В середине декабря 2021 года Басманный суд Москвы избрал Валерию Рашкину запрет определенных действий по уголовному делу о незаконной охоте. Ему запретили посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями, а также покидать место жительства в ночное время.