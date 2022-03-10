FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
116.08р126.44р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Госдума разрешила судить депутата Рашкина. Постановление направлено генпрокурору

11
Печать

Депутаты Государственной думы РФ поддержали проект постановления «О даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Валерия Рашкина». Соответствующий документ направлен генпрокурору РФ, сообщает 10 марта официальный сайт нижней палаты парламента.

Ранее проект постановления о разрешении на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина на рассмотрение ГД внесла думская комиссия по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам. Сам депутат Рашкин выражал надежду, что все для него ограничится штрафом.

В середине декабря 2021 года Басманный суд Москвы избрал Валерию Рашкину запрет определенных действий по уголовному делу о незаконной охоте. Ему запретили посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями, а также покидать место жительства в ночное время.

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали 29 октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Денеб
Валерий Рашкин - классический "козёл отпущения"....
267011328
а сколько настрелял валуев и прочая едросня хвастались трофеями или это другое нет всё баста теперь других нет
Игoрь
Депутат ГД на одну свою получку может купить пять лосей даже с переплатой. К чему было так подставляться из-за одного саратовского лосика?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний