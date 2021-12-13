Суд запретил депутату Госдумы Рашкину выходить из дома по ночам и охотиться

«Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться». Этот детсадовский стишок актуален и в бизнес-конфликтах взрослых: лучший гарант примирения непримиримых — слишком большие издержки, связанные с продолжением войны. Да и сам факт переговоров — это еще не хэппи-энд: они бывают длительными и даже безрезультатными. Впрочем, в законе недаром написано, что примирение возможно на любой стадии процесса. Иногда, отмечают судьи, битый год делишь имущество двух супругов, а потом они мирятся и отказываются расставаться.

