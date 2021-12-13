Суд запретил депутату Госдумы Рашкину выходить из дома по ночам и охотиться

Басманный суд Москвы избрал депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину запрет определенных действий по уголовному делу о незаконной охоте.
Как сообщает 13 декабря пресс-служба суда, Рашкину запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями и другими фигурантами дела. Также ему нельзя покидать место жительства с 23:00 до 07:00 без письменного разрешения следователя. Срок меры — 13 февраля 2022 года.
Следственный комитет 13 декабря предъявил обвинение Валерию Рашкину по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.