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Суд запретил депутату Госдумы Рашкину выходить из дома по ночам и охотиться

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Басманный суд Москвы избрал депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину запрет определенных действий по уголовному делу о незаконной охоте.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram
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Как сообщает 13 декабря пресс-служба суда, Рашкину запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями и другими фигурантами дела. Также ему нельзя покидать место жительства с 23:00 до 07:00 без письменного разрешения следователя. Срок меры — 13 февраля 2022 года.

Следственный комитет 13 декабря предъявил обвинение Валерию Рашкину по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram

66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали в конце октября 2021 года в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. Вдобавок в машине нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Рашкин признался в убийстве лося, уточнив, что принял его за крупного кабана и два раза выстрелил из карабина. Якобы депутата пригласили поохотиться знакомые, заверив, что «охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть». При этом изначально парламентарий рассказывал, что нашел животное уже убитым. 25 ноября Госдума сняла с Рашкина депутатскую неприкосновенность.

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Комментарии (2)

VKuser174198221
Как хочется, что бы Рашкина лишили депутатского мандата: представляете какое ужасное наказание- будет жить как простой россиянин!
Brevnault
Это значит, что лосей будут к нему прямо домой приводить?
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