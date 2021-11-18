Депутат Рашкин рассказал, как убил лося

18 ноября на YouTube-канале Рашкина вышло видео, в котором он рассказал, как убил лося. Он приехал в гости к друзьям порыбачить и поохотиться. Во время застолья, по словам Рашкина, хозяин сообщил, что «охота открыта, и разрешение на отстрел копытных есть». «Не доверять этим словам у меня не было никаких оснований, так как до этого не было ни одного случая, чтобы что-то не было оформлено для проведения охоты и участия в ней по приглашению», — подчеркивает депутат.

Он выехал в лес с тепловизором и заметил крупное животное на поляне. «Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал», — рассказывает Рашкин.



Затем он подошёл к животному. «Дойдя до места, я обнаружил: на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал в чехол карабин и треногу и поехал к убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования, ну, на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте», — добавил депутат. Загрузить тушу в машину помог один из товарищей. На одной из полян машина заглохла. И вскоре подъехали люди на автомобиле и потребовали открыть машину Рашкина.



«После чего, получив от меня ответ, что это мясо лося, они сказали, что охотиться здесь на лося запрещено, и это незаконно. И в это мгновение я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. Когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту. Я оказался введённым в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня», — предполагает депутат.

