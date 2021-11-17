В Госдуму поступило представление генпрокурора РФ о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

В Государственную думу поступило представление генерального прокурора РФ о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.



Он отметил, что в соответствии с нормами регламента обсуждение вопроса о снятии иммунитета, возможно, состоится 25 ноября на пленарном заседании.



«Фонтанка» писала, что 66-летнего депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор и два ножа со следами крови. Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.



Сам депутат утверждал, что не браконьерствовал, наоборот — пытался обратиться в полицию после обнаружения «практически разделанного» лося, из-за чего животное и оказалось в автомобиле.



На месте разделки туши, позже сообщило МВД, нашли охотничий карабин с прицелом ночного видения, а также разрешение на оружие и охотничий билет, которые были выданы на имя Рашкина.



В начале ноября уголовное дело о незаконной охоте передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.



На прошлой неделе, 11 ноября, стало известно, что вскоре в парламент поступит представление генпрокурора РФ о снятии с Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

