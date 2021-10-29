МВД показало карабин и охотничий билет на имя Рашкина. Их нашли на месте разделки туши лося

На месте разделки туши лося в Саратовской области найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения, а также разрешение на оружие и охотничий билет, которые были выданы на имя Рашкина В.Ф. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.



Там уточнили, что полицейские продолжают расследование уголовного дела о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ). Карабин был в чехле для ружья, во втором чехле нашли документы, а также треногу и патроны.