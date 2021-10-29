FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

МВД показало карабин и охотничий билет на имя Рашкина. Их нашли на месте разделки туши лося

Карабин и охотничий билет на имя Рашкина нашли на месте разделки туши лося в Саратовской области

26
Печать

На месте разделки туши лося в Саратовской области найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения, а также разрешение на оружие и охотничий билет, которые были выданы на имя Рашкина В.Ф. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там уточнили, что полицейские продолжают расследование уголовного дела о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ). Карабин был в чехле для ружья, во втором чехле нашли документы, а также треногу и патроны.

ПоделитьсяПоделиться

Ранее в МВД показали видео с задержанием Рашкина. Дело о незаконной охоте в Саратовской области передано из полиции в Следственный комитет. В КПРФ ситуацию назвали провокацией и пообещали защищать своего депутата.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

Эд Хэммет
Очень похоже на дело Вани Голунова. Тому подбросили наркотики. А Рашкину Карабин и убитого лося. Представить, что он потерял ружьё крайне трудно. Ну а фабриканты уголовных дел мастера на выдумки.
Modest_5e4ce41f7533b
Началась разделка тушки политика.
ДуремарСПб.
Рашкин стойкий революционер.Пошумел для вида про ДЭГ и поехал по тихому браконьерить.Одна партия в стране осталась легальная,Путина ,"Едим Россию " называется.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний