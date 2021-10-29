FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Глава пресс-службы КПРФ про задержание депутата с тушей лося: Рашкин его из рогатки убил, что ли?

Пресс-секретарь КПРФ назвал «провокацией» задержание Рашкина с тушей лося

7
Печать

Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко прокомментировал задержание депутата Госдумы Валерия Рашкина с тушей лося в Саратовской области. Об этом 29 октября сообщает Znak.com.

«Мы понимаем, что против наших активистов и депутатов ведется активная провокационная деятельность. [Случившееся с Рашкиным] по стилистике на это очень похоже. Это всё одна цепочка. Сначала о задержании сообщил телеграм-канал с сомнительной репутацией, через 30 секунд мне стали звонить разные СМИ, которые поднимают эту новость по информационному лифту. Это всё скоординированные действия», — заявил Ющенко.

Он добавил, что СМИ тут же «его назначили пьяным», хотя на видео, по словам пресс-секретаря, Рашкин «ведёт себя предельно корректно».

«Далее показали кучу какого-то мяса в багажнике. Это говядина? Свинина? Откуда это мясо вообще? Потом сразу обвинили в убийстве какого-то лося. А где тогда оружие? Где патроны? Где похоронен? Рашкин лося из рогатки убил, что ли? Трезубцем, может? Чтобы разделать лося, нужно 3–4 часа, а они через 20 минут пришли. Тут вопросов больше, чем ответов», — подытожил Ющенко.

Он также заявил, что у КПРФ сильная юридическая служба, которая будет защищать Рашкина. Ранее депутат Госдумы заявил, что сам не браконьерствовал, а пытался обратиться в полицию по поводу своей находки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

perekuz
Ничего нет проще: используют две машины, одна с оружием уезжает в одну сторону, а другая - с мясом в другую. А дальше - детский сад "нашли и разделали".
Cвифт
.... всё логично, похоже эта подстава организована по указанию спикера ГД, Саратов - его вотчина и на выборах между ним и КПРФ там пух и перья летели.
Dimitry Antonov
Враньё, в том числе, совершенно нелепое - это неотъемлемая черта образа и натуры коммуниста!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний