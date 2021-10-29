Глава пресс-службы КПРФ про задержание депутата с тушей лося: Рашкин его из рогатки убил, что ли?

«Мы понимаем, что против наших активистов и депутатов ведется активная провокационная деятельность. [Случившееся с Рашкиным] по стилистике на это очень похоже. Это всё одна цепочка. Сначала о задержании сообщил телеграм-канал с сомнительной репутацией, через 30 секунд мне стали звонить разные СМИ, которые поднимают эту новость по информационному лифту. Это всё скоординированные действия», — заявил Ющенко.

Он добавил, что СМИ тут же «его назначили пьяным», хотя на видео, по словам пресс-секретаря, Рашкин «ведёт себя предельно корректно».



«Далее показали кучу какого-то мяса в багажнике. Это говядина? Свинина? Откуда это мясо вообще? Потом сразу обвинили в убийстве какого-то лося. А где тогда оружие? Где патроны? Где похоронен? Рашкин лося из рогатки убил, что ли? Трезубцем, может? Чтобы разделать лося, нужно 3–4 часа, а они через 20 минут пришли. Тут вопросов больше, чем ответов», — подытожил Ющенко.



Он также заявил, что у КПРФ сильная юридическая служба, которая будет защищать Рашкина. Ранее депутат Госдумы заявил, что сам не браконьерствовал, а пытался обратиться в полицию по поводу своей находки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

