Стоимость шенгенской визы вырастет на 12% с 11 июня

Министерство иностранных и европейских дел Словении сообщило о повышении с 11 июня визовых сборов за оформление шенгенской визы. Внимание на это 20 мая обратила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



«Еврокомиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы типа C во всем мире: ее стоимость с 11 июня 2024 года составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет», цитирует АТОР сообщение ведомства.



Официальное заявление Комиссии Европейского Союза, как ожидается, будет опубликовано в ее Официальном журнале до конца этой недели.