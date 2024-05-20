    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, вос

    764мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.65eur98.58

    Стоимость шенгенской визы вырастет на 12% с 11 июня

    363
    обсудить

    Министерство иностранных и европейских дел Словении сообщило о повышении с 11 июня визовых сборов за оформление шенгенской визы. Внимание на это 20 мая обратила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    «Еврокомиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы типа C во всем мире: ее стоимость с 11 июня 2024 года составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет», цитирует АТОР сообщение ведомства.

    Официальное заявление Комиссии Европейского Союза, как ожидается, будет опубликовано в ее Официальном журнале до конца этой недели.

    Ранее «Фонтанка» писала, что каждый пятый российский заявитель столкнулся с отказом в выдаче шенгенской визы в 2023 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ШенгенСтоимость
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close