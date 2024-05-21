Задержан водитель, сбивший 4-летнего ребенка на тротуаре в Петербурге

В отношении 46-летнего водителя грузовика, сбившего ребенка на Долгоозерной улице, 10, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Об этом 21 мая сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.



ДТП произошло 20 мая около 13 часов. По версии полиции, «Газель» в «кармане» при повороте направо во двор сбила 4-летнего мальчика, ехавшего по тротуару на самокате. С ним была мама. ДТП попало на видео. Ребёнка доставили в реанимацию в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.

