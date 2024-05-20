Коляска выкатилась на проезжую часть. Видео смертельной аварии с грузовиком на Долгоозерной

Четырехлетний мальчик оказался под колесами, когда грузовик неспешно заезжал во двор. Смертельное ДТП на Долгоозерной улице случилось на глазах матери. Кадры трагедии оказались в распоряжении «Фонтанки» 20 мая.
«Фонтанка.ру»
Камера запечатлела женщину с коляской и двумя детьми. Семья перешла дорогу по пешеходному переходу, затем дети с мамой прогуливались по тротуару. Младший ребёнок на самокате вырвался вперед, его сбил въезжающий в «карман» грузовик. Женщина бросилась к сыну, в это время коляска выехала на проезжую часть.
Как ранее писала «Фонтанка», ДТП произошло в Приморском районе, полиция проводит проверку обстоятельств трагедии.