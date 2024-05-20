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    Четырёхлетний мальчик на самокате погиб под колёсами грузовика на Долгоозёрной

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    Маленький ребенок попал под колеса грузовика в Приморском районе 20 мая. Четырехлетний малыш получил смертельные травмы и скончался на месте. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    ДТП произошло на Долгоозёрной улице. Сотрудники ГИБДД установили, что 46-летний водитель грузовика ГАЗ двигался по дублеру Долгоозёрной, и у дома 10 ему нужно было попасть во двор. При повороте направо он сбил мальчика на самокате, который шел по тротуару вместе с мамой. Женщина не успела отреагировать, ребенок погиб.

    Полиция проводит проверку обстоятельств трагедии.

    Накануне вечером в Невском районе Петербурга лазурный автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате. ДТП произошло на бульваре Красных Зорь. Девушку доставили с места происшествия в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У пациентки диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга, закрытый перелом позвоночника и другие травмы.

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