Четырёхлетний мальчик на самокате погиб под колёсами грузовика на Долгоозёрной

Маленький ребенок попал под колеса грузовика в Приморском районе 20 мая. Четырехлетний малыш получил смертельные травмы и скончался на месте. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.



ДТП произошло на Долгоозёрной улице. Сотрудники ГИБДД установили, что 46-летний водитель грузовика ГАЗ двигался по дублеру Долгоозёрной, и у дома 10 ему нужно было попасть во двор. При повороте направо он сбил мальчика на самокате, который шел по тротуару вместе с мамой. Женщина не успела отреагировать, ребенок погиб.

