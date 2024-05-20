Юную самокатчицу спасают врачи после встречи с автобусом на бульваре Красных Зорь

Лазурный автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате накануне в Невском районе Петербурга. Пострадавшая получила тяжелые травмы, об этом «Фонтанке» стало известно 20 мая.
Инцидент произошел накануне вечером на бульваре Красных Зорь. Девушку доставили с места происшествия в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У пациентки диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга, закрытый перелом позвоночника и другие травмы. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, девушка помещена в шоковую реанимацию.