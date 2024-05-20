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    Юную самокатчицу спасают врачи после встречи с автобусом на бульваре Красных Зорь

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    Лазурный автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате накануне в Невском районе Петербурга. Пострадавшая получила тяжелые травмы, об этом «Фонтанке» стало известно 20 мая.

    Инцидент произошел накануне вечером на бульваре Красных Зорь. Девушку доставили с места происшествия в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У пациентки диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга, закрытый перелом позвоночника и другие травмы. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, девушка помещена в шоковую реанимацию.

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