Где в Петербурге поставить штамп о гражданстве ребенка — пошаговая инструкция

Поставить в свидетельство о рождении ребенка штамп о гражданстве — задачка со звездочкой. Сделать это тем, кто намерен показать чаду зарубеж, обязывает закон, вступивший в силу с 1 марта. Районные отделы по вопросам миграции МВД, на которые возложены эти обязанности, работают по мудреному графику, а записаться к ним через «Госуслуги» невозможно. Чтобы петербуржцы не ломали голову, куда податься за штампами, и не томились в очередях, «Фонтанка» сама объехала все отделы ОВМ в городе и составила уникальный сборник с адресами и графиками работы.
Что взять с собой
Для проставления штампа о гражданстве в свидетельство о рождении ребенка с собой нужно взять:
- Оригинал свидетельства о рождении и его копию.
- Оригиналы паспортов обоих родителей и их копии (страницы с фотографией и регистрацией, а также страницы о ранее выданных паспортах).
- Документ, подтверждающий права законного представителя ребенка, — если заявление подает опекун, усыновитель или попечитель и его копия.
Телефоны для справок
ОВМ обслуживают горожан в порядке живой очереди и с петербургской пропиской. Прорваться в ОВМ Петербурга у зарегистрированных в Ленобласти шансов нет. Если в районе регистрации несколько отделов по вопросам миграции, то выяснить, в каком именно (согласно прописке) примут, можно по телефону справочной ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — 8(812)5732676.
Адмиралтейский район
Отделы по вопросам миграции Адмиралтейского района еще совсем недавно находились на улицах Садовой и Якубовича, но оба переехали и сейчас находятся по адресу: набережная Обводного канала, 117. Телефона в ОВМ пока что нет.
График работы:
Понедельник: 13:45 — 16:00/ выходной день*;
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 13:45 — 17:00;
Пятница: 09:00 — 12:00;
Суббота: 13:00 — 14:00/выходной день*.
*1 и 3 субботы каждого месяца — рабочие дни, за исключением праздничных. Понедельник после рабочей субботы — выходной.
Василеостровский район
В Василеостровском районе документы принимают в двух ОВМ по адресам: пр. Кима, д. 7/19 и ул. Беринга, д. 32, к. 3.
График приема документов:
Понедельник: 15:00 — 16:00/выходной день*;
Вторник: 15:00 — 16:00;
Среда: 11:00 — 12:00;
Четверг: 15:.00 — 16:00;
Пятница: 11:00 — 12:00;
*1 и 3 субботы каждого месяца — рабочие дни, за исключением праздничных. Понедельник после рабочей субботы — выходной.
Выборгский район
В Выборгском районе отделов по вопросам миграции четыре. Они расположены по адресам: ул. Смолячкова, 15–17; ул. Есенина, д. 27; ул. Хошимина, д. 8, корп.1; пр. Культуры, д. 12, корп.3.
График приема документов:
Вторник: 14:00 — 16:00;
Четверг: 14:00 — 16:00;
Пятница: 09:00 — 11:00.
Калининский район
В Калининском районе есть отделения по вопросам миграции на Брянцева, 15, Северном проспекте, 79, проспекте Непокоренных. 74, Гражданском проспекте, д. 90-8, Демьяна Бедного, 26к1Е.
График приема документов:
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 14:00 — 17:00;
Суббота: 13:00 — 14:00*.
*1 и 3 субботы каждого месяца — рабочие дни, за исключением праздничных.
Кировский район
В Кировском районе три ОВМ: на Кронштадтской, д. 22, ул. Лени Голикова, д. 31, кор. 2 и пр. Маршала Жукова, д. 70, кор. 1.
График приема документов:
Понедельник: 14:00 — 16:00/выходной день;
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 14:00 — 17:00;
Пятница: 09:00 — 12:00;
Суббота: 10:00 — 13:00/выходной день. 1 и 3 субботы каждого месяца — рабочие дни, за исключением праздничных. Понедельник после рабочей субботы — выходной.
Колпинский район
В Колпинском районе штампы в свидетельство о рождении детей проставляют в одном отделении, оно находится по адресу: ул. Павловская, 1.
График приема документов:
Вторник: 10:00 — 11:00;
Четверг: 10:00 — 11:00.
Красногвардейский район
В Красногвардейском районе отметку в свидетельство о рождении проставляют в трех отделениях по адресу: Заневский проспект, 28 к.2, ул. Передовиков, д. 3 и Ириновский пр., д. 46.
График приема документов:
Понедельник: 9:00 — 10:00/*выходной день;
Вторник: 12:00 — 13:00;
Четверг: 12:00 — 13:00;
Пятница: 14:00 — 15:00;
Суббота: 09:00 — 10:00/* прием граждан производится в 1-ю и 3-ю субботы месяца. Понедельник после рабочей субботы — выходной.
Красносельский район
В Красносельском районе проставляют штампы в трех ОВМ: в отделении №2 на ул. Бронетанковая, д.10, и в отделениях №1 и №3 на ул. Маршала Захарова, д.20.
График приема документов:
Понедельник: 13:45–16:00/выходной*;
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 13:45–17:00;
Пятница: 9:00–12:00;
Суббота: 13:00–14:00/выходной*.
*1 и 3 субботы месяца — рабочие. Понедельник после рабочей субботы — неприемный день.
Кронштадтский район
В Кронштадтском районе проставляют штампы в ОВМ на ул. Посадская, 52.
График приема документов:
Вторник: 11:00 — 13:00;
Четверг: 15:00 — 18:00;
Пятница: 10:00 — 13:00.
Курортный район
ОВМ Курортного района находится в Сестрорецке на набережной реки Сестры, 19.
График приема документов:
Понедельник: 14:00 — 16:00/выходной день*;
Вторник: 16:00 — 17:00;
Четверг: 14:00 — 16:00;
Пятница: 09:00 — 11:00;
Суббота: 13:00 — 14:00/выходной день*.
*1 и 3 субботы каждого месяца — рабочие дни, за исключением праздничных. Понедельник после рабочей субботы — выходной.
Московский район
В Московском районе штампы в свидетельства о рождении проставляют в трех отделениях по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан РФ. Все три находятся по адресу: Костюшко, 68.
График приема документов:
Понедельник: 13:45 — 16:00;
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 14:00 — 17:00;
Пятница: 09:00 — 12:00.
Невский район
В Невском районе документы принимают в четырех ОВМ: №1 и №2 на пр. Обуховской обороны, д. 48, №4 на ул. Дыбенко, 40/2 и №5 на ул. Новоселов, 4.
График приема документов:
Понедельник: 13:45 — 16:00/выходной день*;
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 13:45 — 17:00;
Пятница: 09:00 — 12:00;
Суббота: 13:00 — 14:00/ выходной день*.
*1 и 3 субботы месяца, за исключением праздничных дней, рабочие. Понедельник после рабочей субботы — выходной.
Петроградский район
ОВМ Петроградского района находится по адресу: ул. Грота, 1–3В. Документы на проставление штампа в свидетельство о рождении принимают по следующему графику:
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 14:00 — 17:00;
Пятница: 09:00 — 12:00.
Петродворцовый район
Штампы о гражданстве в Петродворцовом районе проставляют в ОВМ, который находится в Петергофе на ул. Первого Мая, д. 3.
График приема документов:
Понедельник: 14:00 — 16:00;
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 14:00 — 17:00;
Суббота: 13:00 — 14:00 (без обеда)/ выходной день.
Прием граждан производится в 1 и 3 субботы месяца (за исключением предпраздничных дней). Понедельник после рабочей субботы — выходной.
Приморский район
В Приморском районе штампы о гражданстве проставляют в четырех ОВМ, все четыре находятся по адресу: пр. Королева, 36/8.
График приема документов:
Понедельник: 13:45 — 16:00/выходной день*;
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 13:45 — 17:00;
Пятница: 09:00 — 12:00;
Суббота: 13:00 — 14:00/выходной день*.
*1 и 3 субботы каждого месяца — рабочие дни, за исключением праздничных. Понедельник после рабочей субботы — выходной.
Пушкинский район
В Пушкинском районе граждан, зарегистрированных в г. Пушкин и г. Павловск, принимают в ОВМ №1 по адресу: Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15. Всех зарегистрированных в Шушарах обслуживают в ОВМ №2 на ул. Первомайская, д.9.
График приема документов:
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 14:00 — 17:00;
Фрунзенский район
Во Фрунзенском районе документы принимают в трех ОВМ: №1 на ул. Белы Куна, д. 16 корм. 1, и №2 и №3 на Лиговском проспекте, д. 130.
График приема документов:
Понедельник: 13:45 — 16:00/выходной день*;
Вторник: 14:00 — 17:00;
Четверг: 14:00 — 17:00;
Пятница: 09:00 — 12:00;
Суббота: 13:00 — 14:00/выходной день*.
*Прием граждан производится в 1 и 3 субботы месяца (за исключением предпраздничных дней). Понедельник после рабочей субботы — выходной.
Центральный район
ОВМ Центрального района проставляет штампы о гражданстве по адресу: переулок Крылова, 3.
График приема документов:
Понедельник: 12:00 — 13:00;
Среда: 12:00 — 13:00.