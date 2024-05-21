«Подумала, что крапивой обожглась». Змея укусила петербурженку на дачном участке — рассказываем, где именно

47-летняя жительница Петербурга оказалась в больнице после неожиданной встречи со змеей. Женщина не сразу поняла характер проблемы и обратилась к врачам лишь спустя сутки, стало известно «Фонтанке» во вторник, 21 мая.
По нашим данным, змею петербурженка повстречала вечером 19 мая в Приозерском районе Ленобласти на своем дачном участке, который граничит с лесом. Женщина признается — пошла косить траву, но пренебрегла техникой безопасности и не надела сапоги.
«Сначала подумала, что я вообще крапивой обожглась. Меня никогда в жизни раньше не кусала змея. А потом я смотрю, что на крапивный ожог не похоже и довольно долго не проходит. И пятно такое специфическое, не крапивное. Присмотрелась — там две точки четкие», — поделилась с «Фонтанкой» жительница.
У пострадавшей не было ни жара, ни других симптомов, но она все равно обратилась за помощью к медикам ночью 21 мая, в том числе из-за боли в месте укуса. По словам женщины, в больнице ей сказали, что змея, вероятнее всего, не ядовитая, оказали медпомощь, дали перечень рекомендаций и попросили обратиться к ним в случае ухудшения состояния. Пока жительница, по ее словам, изменений в самочувствии не ощущает.
В НИИ СП им. Джанелидзе уточнили, что делать в случае укуса змеей. Во-первых, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Затем придать возвышенное положение конечности, которую укусила змея, и принять антигистаминный препарат.
Первых змей в Петербурге и Ленобласти начали встречать еще в марте из-за теплой весны. Поскольку не всегда возможно определить, ядовитая ли змея повстречалась, специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности: не подходить к змее ближе чем на два метра, не делать резких движений и не пытаться сделать селфи.