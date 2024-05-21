«Подумала, что крапивой обожглась». Змея укусила петербурженку на дачном участке — рассказываем, где именно

47-летняя жительница Петербурга оказалась в больнице после неожиданной встречи со змеей. Женщина не сразу поняла характер проблемы и обратилась к врачам лишь спустя сутки, стало известно «Фонтанке» во вторник, 21 мая.



По нашим данным, змею петербурженка повстречала вечером 19 мая в Приозерском районе Ленобласти на своем дачном участке, который граничит с лесом. Женщина признается — пошла косить траву, но пренебрегла техникой безопасности и не надела сапоги.



«Сначала подумала, что я вообще крапивой обожглась. Меня никогда в жизни раньше не кусала змея. А потом я смотрю, что на крапивный ожог не похоже и довольно долго не проходит. И пятно такое специфическое, не крапивное. Присмотрелась — там две точки четкие», — поделилась с «Фонтанкой» жительница.

