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    Весна пришла. Змеиное пробуждение в Петербурге, фото

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    Очевидцы в Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга недалеко от железных дорог заметили гадюк, активность которых началась из-за ранней весны. Змеи греются между шпал на щебенке. Об этом сообщили 27 марта в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора.

    По словам экспертов, в настоящее время гадюки малоактивны, но их активность будет возрастать с приближением мая и достигнет пика к сентябрю.

    Поскольку не всегда возможно определить, ядовитая ли змея повстречалась, специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности: не подходить к змее ближе чем на два метра, не делать резких движений и не пытаться делать селфи.

    Также отмечается, что весной в Петербурге можно столкнуться как с неядовитым ужом, так и с ядовитой гадюкой. Яд последней особенно токсичен весной и становится менее опасным к осени.

    За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов гадюк, которые занесены в Красную книгу ряда субъектов Российской Федерации, предусмотрена административная и уголовная ответственность, предупредили в ведомстве.

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