Весна пришла. Змеиное пробуждение в Петербурге, фото

Очевидцы в Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга недалеко от железных дорог заметили гадюк, активность которых началась из-за ранней весны. Змеи греются между шпал на щебенке. Об этом сообщили 27 марта в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора.

По словам экспертов, в настоящее время гадюки малоактивны, но их активность будет возрастать с приближением мая и достигнет пика к сентябрю.

Поскольку не всегда возможно определить, ядовитая ли змея повстречалась, специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности: не подходить к змее ближе чем на два метра, не делать резких движений и не пытаться делать селфи.