Поезд протаранил машину челябинских влюбленных, пока они любовались небом. Фотографии — страшные

В Челябинской области пассажирский поезд раздавил автомобиль пары, решившей прогуляться в поле. Молодые люди не пострадали, а вот их
Авария произошла сегодня утром на перегоне Чурилово — Потанино Южно-Уральской железной дороги. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения со стоящей около железнодорожных путей машиной избежать не удалось. В результате легковой транспорт превратился в груду металла.
«Влюбленной паре захотелось погулять в поле, они оставили автомобиль на железнодорожных путях и пошли смотреть на небо», — добавили в ведомстве.
Задержка пассажирского движения составила один час. В настоящее время следователи проводят проверку по статье
1 апреля в Ярославской области поезд протаранил автобус. Авария унесла жизни восьми человек, еще двое пострадали.