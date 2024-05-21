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    Поезд протаранил машину челябинских влюбленных, пока они любовались небом. Фотографии — страшные

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    В Челябинской области пассажирский поезд раздавил автомобиль пары, решившей прогуляться в поле. Молодые люди не пострадали, а вот их ВАЗ-2121 восстановлению не подлежит. Подробности сообщили в Уральской транспортной прокуратуре 21 мая.

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    Авария произошла сегодня утром на перегоне Чурилово — Потанино Южно-Уральской железной дороги. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения со стоящей около железнодорожных путей машиной избежать не удалось. В результате легковой транспорт превратился в груду металла.

    «Влюбленной паре захотелось погулять в поле, они оставили автомобиль на железнодорожных путях и пошли смотреть на небо», — добавили в ведомстве.

    Задержка пассажирского движения составила один час. В настоящее время следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

    1 апреля в Ярославской области поезд протаранил автобус. Авария унесла жизни восьми человек, еще двое пострадали.

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