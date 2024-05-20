Метры успеха. Как выбирать коммерческую недвижимость в Петербурге

Недвижимость для успешного бизнеса — какой она должна быть? О чем нужно помнить, выбирая коммерческие помещения для инвестиций и работы, расскажем в этом материале. Заодно приведем примеры интересных офисных пространств, которые доступны для покупки в Петербурге.



На что обратить внимание





Первое и главное для опытных инвесторов и владельцев бизнеса — локация. Связь очевидна: чем престижнее место, тем выше статус компании. Немаловажную роль играет и доступность всех видов транспорта. Должно быть удобно всем: и будущим резидентам, и их клиентам.



Еще один важный критерий — безопасность сделки. Наиболее надежным выглядит вариант, когда объект уже построен. Это удобно: сразу же после покупки можно сделать ремонт и получать прибыль от сдачи в аренду. Или же переехать в новый офис и начать работу, если коммерческая недвижимость приобретается для собственных нужд.



На третье место можно поставить такой пункт, как покупка напрямую у застройщика. Приобретение объекта у строительной компании говорит о том, что офисная недвижимость новая, а значит — ликвидная.



Особо стоит остановиться на качестве самого помещения, отделке мест общего пользовании, инженерии, используемых строительных материалах, управлении коммерческой недвижимостью. Каждый инвестор, вкладывая немалые средства в покупку, должен быть уверен, что приобретает объект, который будет расти в цене и который при необходимости можно легко перепродать. А это напрямую зависит от перечисленных выше характеристик здания.



Подземный паркинг, наземные парковки рядом, развитая инфраструктура вокруг — все это плюсы в общую «копилку» преимуществ объекта для инвестиций. Они формируют современную деловую среду, отвечающую высоким требованиям мегаполиса.



Где искать офис мечты





На сложившемся рынке коммерческой недвижимости Петербурга не так уж много вариантов, которые сочетали бы в себе все перечисленные выше критерии: топовое местоположение, первичная покупка, современная «начинка» и т.п. Про возможность широкого выбора таких лотов мы вообще не говорим — это большая редкость. Но если внимательно присмотреться к предложениям застройщиков, то подходящие примеры найти можно.



Один из них — проект «Граф Орлов. Московский. Первая линия» на Московском проспекте, 183-185. Его уникальность состоит в том, что он объединяет элитный жилой комплекс и современный бизнес-центр. Дом уже сдан и заселен, однако на сегодняшний день здесь сформирован определенный пул коммерческих помещений, которые еще можно купить. Расскажем о них чуть подробнее.



Первый вид лотов — офисы на 3-5 этажах бизнес-центра. В продаже помещения площадью от 300 до 878 кв. м. с потолками 3,3 м. Коммерческая недвижимость продается с предчистовой отделкой. Собственники смогут сделать перепланировку, так как здание построено по современной кирпично-монолитной технологии с применением несущих конструкций в виде колонн и пилонов. Панорамные окна офисов выходят на Московский проспект или элегантный променад ЖК «Граф Орлов». Большая площадь остекления в сочетании с высокими потолками обеспечивает максимальное естественное освещение.