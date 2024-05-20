Свердловской набережной добавит пробок дорожный ремонт

С 22 мая в пяти районах Петербурга вступят в силу новые ограничения и перекрытия движения, связанные с различными работами. В том числе несколько насыщенных дней ждут водителей на и без того загруженной в часы пик Свердловской набережной.
Адмиралтейский район
Из-за размещения временных ограждений с 22 по 24 мая ограничат проезд по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Гороховой улицы до переулка Гривцова, сообщает 20 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. А до 22 августа будет ограничено движение по Казанской улице от переулка Гривцова до Гороховой улицы.
Калининский район
Два дня, с 22 по 23 мая, из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы. Под ограничение попадет и перекресток с улицей Ватутина, при этом левый поворот с Ватутина на набережную будет закрыт. Объехать участок можно будет по Свердловской набережной, Арсенальной улице, Кондратьевскому проспекту, улице Жукова и Пискаревскому проспекту.
Кировский район
До 1 августа из-за строительства тепловой сети перекроют Кронштадтскую улицу в направлении от Портовой улицы к дороге на Турухтанные Острова. Объезд участка предусмотрен по Портовой улице, проспекту Маршала Жукова и дороге на Турухтанные Острова.
Московский район
С 22 по 25 мая ограничат движение по боковому проезду Новоизмайловского проспекта от Бассейной улицы до площади Конституции — с четной стороны. Там ремонтируют дорогу. Сейчас из-за работ там ограничен «карман» по нечетной стороне.
Фрунзенский район
С 22 по 26 мая дорожный ремонт ограничит движение по участку Будапештской улицы от Альпийского переулка до Малой Балканской улицы, включая перекрестки с улицей Ярослава Гашека, Пловдивской улицей, Малой Каштановой аллеей. Одновременно перекроют проезд по Шипкинскому переулку у пересечения с Будапештской.