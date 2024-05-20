Свердловской набережной добавит пробок дорожный ремонт

С 22 мая в пяти районах Петербурга вступят в силу новые ограничения и перекрытия движения, связанные с различными работами. В том числе несколько насыщенных дней ждут водителей на и без того загруженной в часы пик Свердловской набережной.



Адмиралтейский район

Из-за размещения временных ограждений с 22 по 24 мая ограничат проезд по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Гороховой улицы до переулка Гривцова, сообщает 20 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. А до 22 августа будет ограничено движение по Казанской улице от переулка Гривцова до Гороховой улицы.