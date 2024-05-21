Глава СПЧ Фадеев: никабы в России должны быть запрещены

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что ношение никабов в России должно быть запрещено. Об этом он сказал в интервью «Парламентской газете».

Беседа была посвящена мигрантам в России и тому, как их нахождение в нашей стране влияет на ряд аспектов. Во время разговора Фадеев сам обратил внимание на ношение никабов в России. По его мнению, это проблема.

« <...> в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщин. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — уточняет Фадеев.