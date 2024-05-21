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    Глава СПЧ Фадеев: никабы в России должны быть запрещены

    2034
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    Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что ношение никабов в России должно быть запрещено. Об этом он сказал в интервью «Парламентской газете».

    Беседа была посвящена мигрантам в России и тому, как их нахождение в нашей стране влияет на ряд аспектов. Во время разговора Фадеев сам обратил внимание на ношение никабов в России. По его мнению, это проблема.

    « <...> в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщин. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — уточняет Фадеев.

    Глава СПЧ планирует обсудить эту тему «с представителями традиционного ислама и региональных властей». Свою позицию Валерий Фадеев обозначил достаточно однозначно: « <...> считаю, что никабы в России должны быть запрещены».

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая выступил против кражи невест и ношения никаба. По его мнению, в последнее время «в стране «стало много закутанных в черные одеяния людей».

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