«Вопиющие мракобесие». Президент Казахстана высказался против похищения невест и ношения никабов

Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, на заседании Национального курултая выступил против кражи невест и ношения никаба, сообщают казахские СМИ 16 марта.
Токаев подчеркнул, что в последние годы в стране «стало много закутанных в черные одеяния людей». По его словам, архаичная религиозная одежда противоречит мировосприятию казахского народа, ее он назвал «бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом».
«Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность», — подчеркнул он.
Также Токаев осудил практику похищения невест и дискриминацию женщин. В семьях с искаженным восприятием исламских канонов, по его мнению, жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих «духу XXI века».
«В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества», — заявил он. Похищение невест, по его словам, требует правовой оценки.
Кроме того, президент Казахстана призвал бизнесменов строить школы, библиотеки или больницы вместо мечетей и подчеркнул, что это их социальная ответственность, а за построение новой по духу национальной буржуазии впоследствии будут благодарны потомки.