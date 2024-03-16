«Вопиющие мракобесие». Президент Казахстана высказался против похищения невест и ношения никабов

Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, на заседании Национального курултая выступил против кражи невест и ношения никаба, сообщают казахские СМИ 16 марта.

Токаев подчеркнул, что в последние годы в стране «стало много закутанных в черные одеяния людей». По его словам, архаичная религиозная одежда противоречит мировосприятию казахского народа, ее он назвал «бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом».

«Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность», — подчеркнул он.