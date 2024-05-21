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    Стало известно, в каком состоянии находится авиатехник, которому отдавил ногу самолет в Кольцово

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    Авиатехник, на которого наехал самолет «Уральских авиалиний» в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, находится в реанимации, пишут 21 мая Е1 и РИА Новости.

    «Состояние очень тяжелое. Ему оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в пресс-службе городской больницы № 36. Профильные телеграм-каналы сообщают, что мужчина может лишиться ноги, однако эту информацию в медучреждении оставили без комментариев.

    По информации Уральской транспортной прокуратуры, 19 мая самолет «Уральских авиалиний», вылетавший из Екатеринбурга в Бишкек, во время руления наехал на техника по выпуску воздушного судна. Мужчина с травмой ноги был госпитализирован в больницу, надзорное ведомство начало проверку.

    Экипаж самолета на время проверок отстранили от полетов.

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