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    Минск стал Венецией: затопило улицы, вода проникла в метро

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    Сильный ливень, который обрушился на Минск, привел к затоплению части улиц и одной станции метро. Во вторник, 21 мая, продолжающиеся осадки сопроводят грозы и сильный ветер.

    Автор: Видеоархив Reform_by

    «Дожди с грозами прогнозируются сегодня в Беларуси. <…> Температура воздуха составит +21..+28° C», — сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

    Автор: Видеоархив Reform_by

    По данным городского метрополитена, в результате ливня произошло протекание воды со сводов станции метро «Площадь Ленина». «Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации», — говорится в телеграм-канале подземки.

    Также из-за непогоды было приостановлено движение общественного транспорта на нескольких маршрутах, сообщили в Минсктрансе.

    Автор: МЧС Беларуси

    В МЧС страны добавили, что никто не пострадал. На данный момент движение на всех участках дорог возобновлено. В городе продолжает работать техника, которая очищает ливневые сходы.

    Ранее «Фонтанка» писала о сильнейшем ливне на юге Китая. В результате непогоды четыре человека погибли и еще 10 местных жителей пропали без вести.

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