Минск стал Венецией: затопило улицы, вода проникла в метро

Сильный ливень, который обрушился на Минск, привел к затоплению части улиц и одной станции метро. Во вторник,
Автор: Видеоархив Reform_by
«Дожди с грозами прогнозируются сегодня в Беларуси. <…> Температура воздуха составит
Автор: Видеоархив Reform_by
По данным городского метрополитена, в результате ливня произошло протекание воды со сводов станции метро «Площадь Ленина». «Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации», — говорится в телеграм-канале подземки.
Также из-за непогоды было приостановлено движение общественного транспорта на нескольких маршрутах, сообщили в Минсктрансе.
Автор: МЧС Беларуси
В МЧС страны добавили, что никто не пострадал. На данный момент движение на всех участках дорог возобновлено. В городе продолжает работать техника, которая очищает ливневые сходы.
Ранее «Фонтанка» писала о сильнейшем ливне на юге Китая. В результате непогоды четыре человека погибли и еще