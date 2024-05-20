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    Первый рабочий день в Петербурге завершается эффектным гало

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    Солнце в радужном «нимбе» наблюдали в небе петербуржцы вечером 20 мая. Фото оптического явления в редакцию «Фонтанки» прислали читатели.

    Гало представляет собой светящийся круг вокруг солнца и образуется при наличии перистых облаков в верхних слоях тропосферы. Свет преломляется в ледяных кристалликах и создает такой оптический эффект.

    Гало и паргелий наблюдали и в Ленинградской области — в Выборге. Фото опубликовал телеграм-канал «АстроФотоБолото».

    В Петербурге на этой неделе ожидается жара до 30 градусов, дожди синоптики обещают только кратковременные.

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