Первый рабочий день в Петербурге завершается эффектным гало

Солнце в радужном «нимбе» наблюдали в небе петербуржцы вечером 20 мая. Фото оптического явления в редакцию «Фонтанки» прислали читатели.
Гало представляет собой светящийся круг вокруг солнца и образуется при наличии перистых облаков в верхних слоях тропосферы. Свет преломляется в ледяных кристалликах и создает такой оптический эффект.
Гало и паргелий наблюдали и в Ленинградской области — в Выборге. Фото опубликовал телеграм-канал «АстроФотоБолото».
В Петербурге на этой неделе ожидается жара до 30 градусов, дожди синоптики обещают только кратковременные.