В Петербурге на этой неделе потеплеет до 30 градусов

Минувшее воскресенье стало самым теплым днем в Петербурге с начала года. Температура накануне поднялась до +26,1 градуса, но и это не предел, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Однако экстремальное тепло придется подождать.

«Уже сегодня холодный атмосферный фронт, местами отмечаясь короткими дождями, существенно ограничит дневной прогрев. Начиная со вторника управлять погодой на северо-западе России будет очередной очаг погожего скандинавского антициклона. Во вторник прохлада сохранится, а со среды температура вновь станет постепенно повышаться и к концу рабочей недели приблизится к 30-градусным отметкам», — говорит синоптик.



В понедельник, 20 мая, температура днем достигнет +20 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. В Ленобласти возможны кратковременные дожди.



21 мая, во вторник, осадков не ожидается, как и в следующие дни. Ночью будет +6…+8 градусов, днем — снова около +20. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.

Примерно такая же погода сохранится в среду, 22 мая. Ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов, а днем поднимутся до +23. Ветер восточный, 2–7 м/с.

23 мая, в четверг, ночью ожидается около +9, а днем температура повысится до +23…+25 градусов. Ветер восточный, 3–8 м/с.



Самым теплым днем на неделе станет пятница, 24 мая. Ночью — до +12, днем — около +27…+29 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

