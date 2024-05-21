Синоптик Колесов: ночные заморозки сейчас особенно опасны, будем составлять штормовые предупреждения

День полярника выпал на самый прохладный день недели в Петербурге.
В городе солнечно, и за утро воздух прогрелся до 15 градусов, поэтому даже и не заметно, что в атмосфере над нами произошли изменения. Но холодная воздушная масса зашла в Ленинградскую область, солнцу сегодня будет труднее прогревать поверхность. Поэтому в Петербурге будет не больше 20 градусов. А вот завтра станет немного теплее, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
В Ленинградской области уже неделю сохраняется теплая погода, и началось активное цветение плодовых деревьев.
«В связи с этим ночные заморозки становятся опасным явлением, и необходимо будет составлять штормовые предупреждения. А предстоящие пару ночей всё еще холодные», — добавляет Колесов.