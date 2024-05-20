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    США выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

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    Соединенные Штаты Америки выразили официальные соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Амира Абдоллахияна и других членов делегации в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана. Соответствующее заявление 20 мая появилось на сайте Государственного департамента.

    Госдеп США также подтвердил свою «поддержку иранского народа и его борьбы за права человека и основные свободы» в канун внеочередных выборов нового президента Ирана, которые были назначены на 28 июня.

    Вертолет Bell 212, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, разбился в воскресенье неподалеку от границы с Азербайджаном.

    Читайте всё, что известно об этой авиакатастрофе, в материале «Фонтанки».

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