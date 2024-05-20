Названа дата выборов президента Ирана

Внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня, передает 20 мая ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба исламской республики Мохсена Эслами.
«28 июня можно считать днем четырнадцатых (в истории Ирана. — Прим. ред.) выборов президента. <...> Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая», — цитирует агентство слова Эслами.
Напомним, вертолет
Утром 20 мая Красный Полумесяц Ирана сообщил, что поисково-спасательные отряды нашли вертолет президента. Все пассажиры и экипаж погибли. Всё, что известно об этой авиакатастрофе, — в материале «Фонтанки».
Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу 20 мая заявил, что вертолет, в котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал аварийных сигналов. Турецкие эксперты считают, что сигнальная система вертолета была выключена или что в вертолете «ее вообще не было».
Технический директор российского института авиационного приборостроения «Навигатор» (АО «Навигатор») Сергей Чанушкин заявил в интервью ТАСС, что причиной крушения вертолета мог стать сбой системы предупреждения столкновения с землей.