Названа дата выборов президента Ирана

Напомним, вертолет Bell 212 , на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, разбился в воскресенье неподалеку от границы с Азербайджаном.

«28 июня можно считать днем четырнадцатых (в истории Ирана. — Прим. ред. ) выборов президента. <...> Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая», — цитирует агентство слова Эслами.

Внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня, передает 20 мая ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба исламской республики Мохсена Эслами.

Утром 20 мая Красный Полумесяц Ирана сообщил, что поисково-спасательные отряды нашли вертолет президента. Все пассажиры и экипаж погибли. Всё, что известно об этой авиакатастрофе, — в материале «Фонтанки».



Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу 20 мая заявил, что вертолет, в котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал аварийных сигналов. Турецкие эксперты считают, что сигнальная система вертолета была выключена или что в вертолете «ее вообще не было».