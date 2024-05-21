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    Теракт в «Крокус Холле»

    Обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не обжаловали продление ареста

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    21 мая вступило в силу решение продлить арест четверым гражданам Таджикистана, которые обвиняются в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Обвиняемые не стали обжаловать решения суда о продлении ареста.

    В совершении теракта обвиняются Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Кроме того, задержаны и арестованы предполагаемые пособники террористов. Росфинмониторинг в апреле внес фигурантов в список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

    22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу. Позже в здании начался пожар. Погибли 145 человек, пострадали более 550. ФСБ считает, что основной организатор террористического акта находится за границей.

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