Обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не обжаловали продление ареста

21 мая вступило в силу решение продлить арест четверым гражданам Таджикистана, которые обвиняются в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Обвиняемые не стали обжаловать решения суда о продлении ареста.



В совершении теракта обвиняются Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Кроме того, задержаны и арестованы предполагаемые пособники террористов. Росфинмониторинг в апреле внес фигурантов в список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

