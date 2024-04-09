Росфинмониторинг внес в список террористов семь фигурантов дела о «Крокусе»

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 9 апреля.



Так, в перечень Росфинмониторинга теперь включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона и Диловара Исломовых, их отца Исроила Исломова, Алишера Касимова, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммада Шарипзоду. Все они в настоящее время находятся под арестом.