Росфинмониторинг внес в список террористов семь фигурантов дела о «Крокусе»

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 9 апреля.
Так, в перечень Росфинмониторинга теперь включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона и Диловара Исломовых, их отца Исроила Исломова, Алишера Касимова, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммада Шарипзоду. Все они в настоящее время находятся под арестом.
Трагедия, произошедшая 22 марта в концертном зале, унесла больше 140 жизней. Пострадали при вооруженном нападении более 550 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта. Вскоре были задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей — Далерджон Мирзоев, Рачабализод Муродали, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов. 4 апреля ФСБ сообщила о задержании трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе».