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    Теракт в «Крокус Холле»

    ФСБ сообщила о задержании трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

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    9 комментариев

    Двое иностранных граждан и гражданин России задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». О трех новых фигурантах, которые являются выходцами из Центральной Азии, 4 апреля сообщила Федеральная служба безопасности, пишет РИА Новости.

    Уточняется, что двоих подозревают в том, что они переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся террористами, а третьего — в вербовке пособников и финансировании исполнителей.

    Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли стрельба и пожар. В результате теракта погибли 145 человек, шестеро из них — дети. Количество пострадавших превышает 550 человек. Расследуется уголовное дело. Арестованы десять фигурантов, включая четверых предполагаемых исполнителей теракта.

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    Комментарии 9

    Гость04 Апр 2024 в 16:20
    Опять шерстота!
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 16:17
    ...они еще и бензин для заправки автомобиля и поджога покупали!
    +0−0
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