ФСБ сообщила о задержании трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Двое иностранных граждан и гражданин России задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». О трех новых фигурантах, которые являются выходцами из Центральной Азии, 4 апреля сообщила Федеральная служба безопасности, пишет РИА Новости .

Уточняется, что двоих подозревают в том, что они переводили деньги на покупку оружия и транспорта, использовавшихся террористами, а третьего — в вербовке пособников и финансировании исполнителей.



Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли стрельба и пожар. В результате теракта погибли 145 человек, шестеро из них — дети. Количество пострадавших превышает 550 человек. Расследуется уголовное дело. Арестованы десять фигурантов, включая четверых предполагаемых исполнителей теракта.

