Новые данные о детях, погибших в результате трагедии в «Крокусе». Их стало больше

Число детей, погибших в результате трагедии в «Крокусе», увеличилось до шести. Об этом 3 апреля пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Ранее было известно о пяти детях, которые погибли в результате трагедии.



«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», — отмечает детский омбудсмен.



Также Мария Львова-Белова отметила, что навещала детей в больнице и находится на связи с главврачами. Прогнозы для ребят, которые сейчас лечатся, положительные.

