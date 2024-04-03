Новые данные о детях, погибших в результате трагедии в «Крокусе». Их стало больше

Число детей, погибших в результате трагедии в «Крокусе», увеличилось до шести. Об этом
Ранее было известно о пяти детях, которые погибли в результате трагедии.
«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», — отмечает детский омбудсмен.
Также Мария Львова-Белова отметила, что навещала детей в больнице и находится на связи с главврачами. Прогнозы для ребят, которые сейчас лечатся, положительные.
В теракте, произошедшем 22 марта вечером в «Крокус Сити Холле», погибли больше
РИА новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы 3 апреля сообщает, что родственникам выдали 84 тела погибших из судебно-медицинского морга в московском Царицыно. Собеседник также уточнил, что это данные о количестве тел по состоянию на 8 часов среды.