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    Новые данные о детях, погибших в результате трагедии в «Крокусе». Их стало больше

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    Число детей, погибших в результате трагедии в «Крокусе», увеличилось до шести. Об этом 3 апреля пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

    Ранее было известно о пяти детях, которые погибли в результате трагедии.

    «На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», — отмечает детский омбудсмен.

    Также Мария Львова-Белова отметила, что навещала детей в больнице и находится на связи с главврачами. Прогнозы для ребят, которые сейчас лечатся, положительные.

    В теракте, произошедшем 22 марта вечером в «Крокус Сити Холле», погибли больше 140 человек, пострадали свыше 550.

    РИА новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы 3 апреля сообщает, что родственникам выдали 84 тела погибших из судебно-медицинского морга в московском Царицыно. Собеседник также уточнил, что это данные о количестве тел по состоянию на 8 часов среды.

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