Все пострадавшие при пожаре в «Крокусе» будут признаны потерпевшими

Все пострадавшие при пожаре во время теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» будут признаны потерпевшими по статье «Халатность». В пожарной безопасности и действиях пожарной команды концертного зала нашли нарушения. Об этом 8 апреля сообщает telegram-канал оперативного штаба по теракту в «Крокусе».



Согласно этому заявлению все те, кто находится в официальных списках пострадавших, будут признаны потерпевшими автоматически.

Те, кого в списках нет, могут написать заявление в следственные органы.

«Если вам откажут в признании потерпевшим — отказ можно будет обжаловать», — говорится в сообщении оперативного штаба.