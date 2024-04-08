Все пострадавшие при пожаре в «Крокусе» будут признаны потерпевшими

Все пострадавшие при пожаре во время теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» будут признаны потерпевшими по статье «Халатность». В пожарной безопасности и действиях пожарной команды концертного зала нашли нарушения. Об этом
Согласно этому заявлению все те, кто находится в официальных списках пострадавших, будут признаны потерпевшими автоматически.
Те, кого в списках нет, могут написать заявление в следственные органы.
«Если вам откажут в признании потерпевшим — отказ можно будет обжаловать», — говорится в сообщении оперативного штаба.
В случае, когда людей признают потерпевшими, они могут рассчитывать на ряд прав:
— знакомство с некоторыми материалами уголовного дела, участие в следственных действиях, постановка вопросов экспертам, а также получение копий документов;
— возможность заявить гражданский иск — свои требования о компенсации утрат и потерь, возмещение вреда из-за потери кормильца или же из-за вреда здоровью, также возможна компенсация морального вреда.
«Отвечать за ущерб будут работодатели виновных лиц. В отличие от уже возбужденного дела о терроризме, в данном случае будет реальный ответчик и реальная возможность взыскания компенсаций за потери», — отмечается в сообщении оперштаба по теракту в «Крокусе».
Ранее пострадавшие при вооруженном нападении просили возбудить уголовное дело в отношении владельцев концертной площадки.
Ответственный за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле» уже стал фигурантом уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет РФ.
Во время теракта в «Крокусе» пострадали больше 550 человек, погибли — свыше 140.