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    Все пострадавшие при пожаре в «Крокусе» будут признаны потерпевшими

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    Все пострадавшие при пожаре во время теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» будут признаны потерпевшими по статье «Халатность». В пожарной безопасности и действиях пожарной команды концертного зала нашли нарушения. Об этом 8 апреля сообщает telegram-канал оперативного штаба по теракту в «Крокусе».

    Согласно этому заявлению все те, кто находится в официальных списках пострадавших, будут признаны потерпевшими автоматически.

    Те, кого в списках нет, могут написать заявление в следственные органы.

    «Если вам откажут в признании потерпевшим — отказ можно будет обжаловать», — говорится в сообщении оперативного штаба.

    В случае, когда людей признают потерпевшими, они могут рассчитывать на ряд прав:

    — знакомство с некоторыми материалами уголовного дела, участие в следственных действиях, постановка вопросов экспертам, а также получение копий документов;

    — возможность заявить гражданский иск — свои требования о компенсации утрат и потерь, возмещение вреда из-за потери кормильца или же из-за вреда здоровью, также возможна компенсация морального вреда.

    «Отвечать за ущерб будут работодатели виновных лиц. В отличие от уже возбужденного дела о терроризме, в данном случае будет реальный ответчик и реальная возможность взыскания компенсаций за потери», — отмечается в сообщении оперштаба по теракту в «Крокусе».

    Ранее пострадавшие при вооруженном нападении просили возбудить уголовное дело в отношении владельцев концертной площадки.

    Ответственный за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле» уже стал фигурантом уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет РФ.

    Во время теракта в «Крокусе» пострадали больше 550 человек, погибли — свыше 140.

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    Теракт в Крокусе
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