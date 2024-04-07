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    ТАСС: ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом уголовного дела

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    20 комментариев

    Уголовное дело о халатности возбуждено после теракта в «Крокус Сити Холле». Фигурант — ответственный за пожарную безопасность в концертном зале. Дело возбудил СК, сообщает ТАСС 7 апреля со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным госагентства, дело по статье 293 Уголовного кодекса возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность и начальника пожарной команды «Крокуса». Оба находятся под подпиской о невыезде. Следствию предстоит установить, имели ли место нарушения пожарной безопасности, которые могли усугубить ситуацию после поджога зала во время теракта.

    Ранее сообщалось о том, что пожару в «Крокусе» могли поспособствовать материалы отделки, оказавшиеся, по некоторым данным, горючими и токсичными. Некоторые очевидцы трагедии, в свою очередь, говорили о том, что часть аварийных выходов зала были закрыты.

    Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта, когда четверо вооруженных мужчин проникли в концертный зал и открыли стрельбу по всем, кто находился внутри. По последним данным, в результате стрельбы и последующего пожара погибли 143 человека. Расследуется уголовное дело о теракте. 11 человек, включая исполнителей, задержаны.

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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    Комментарии 20

    Гость07 Апр 2024 в 12:36
    Нападавшие хорошо знали устройство комплекса, акция была продумана и подготовлена, вероятно были и люди, которые подготовили необходимое, в том числе блокировку дверей и поджог крыши, от принесенных с собой жидкостей такого обширного пожара не могло быть. Ну а горючие токсичные материалы - как ответственные за пожаробезопасность могут об этом знать? Проводить тестирование на горючесть и токсичность, поджигать? По документам наверняка всё в порядке, строители подтвердили требования по пожаробезопасности материалов, это к ним вопрос. Ради выигрыша тендера цену опускают ниже разумной, планируя сэкономить на материалах и технологиях. Это "конкуренция", как её хочет видеть закон.
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 11:00
    Главных паханов,как всегда увели от следствия,открыто и цинично
    +1−0
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