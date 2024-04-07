ТАСС: ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело о халатности возбуждено после теракта в «Крокус Сити Холле». Фигурант — ответственный за пожарную безопасность в концертном зале. Дело возбудил СК, сообщает ТАСС 7 апреля со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным госагентства, дело по статье 293 Уголовного кодекса возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность и начальника пожарной команды «Крокуса». Оба находятся под подпиской о невыезде. Следствию предстоит установить, имели ли место нарушения пожарной безопасности, которые могли усугубить ситуацию после поджога зала во время теракта.

