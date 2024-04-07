ТАСС: ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело о халатности возбуждено после теракта в «Крокус Сити Холле». Фигурант — ответственный за пожарную безопасность в концертном зале. Дело возбудил СК, сообщает ТАСС 7 апреля со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным госагентства, дело по
Ранее сообщалось о том, что пожару в «Крокусе» могли поспособствовать материалы отделки, оказавшиеся, по некоторым данным, горючими и токсичными. Некоторые очевидцы трагедии, в свою очередь, говорили о том, что часть аварийных выходов зала были закрыты.