Минздрав предложил внести «Тапентадол» в список наркотических средств

Министерство здравоохранения России предложило добавить обезболивающее вещество «Тапентадол» к списку наркотических средств и психотропных препаратов, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством. Соответствующий проект постановления Правительства 20 мая опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Постановление вступит в силу через 180 дней после его опубликования.
В пояснительной записке утверждается, что «пациенты, которые лечатся подобными препаратами, подлежат тщательному контролю» ввиду возможного злоупотребления и зависимости.
«Тапентадол» — опиоидный анальгетик центрального действия класса бензолоидов, который применяется для лечения умеренной или сильной боли как при острой, так и при хронической скелетно-мышечной боли. Применяется и для купирования боли при диабетической невропатии, когда необходим круглосуточный прием опиоидных препаратов.