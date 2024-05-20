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    Минздрав предложил внести «Тапентадол» в список наркотических средств

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    Министерство здравоохранения России предложило добавить обезболивающее вещество «Тапентадол» к списку наркотических средств и психотропных препаратов, оборот которых в РФ ограничен ‎и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии ‎с законодательством. Соответствующий проект постановления Правительства 20 мая опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

    Постановление вступит в силу через 180 дней после его опубликования.

    В пояснительной записке утверждается, что «пациенты, которые лечатся подобными препаратами, подлежат тщательному контролю» ввиду возможного злоупотребления и зависимости.

    «Тапентадол» — опиоидный анальгетик центрального действия класса бензолоидов, который применяется для лечения умеренной или сильной боли как при острой, так и при хронической скелетно-мышечной боли. Применяется и для купирования боли при диабетической невропатии, когда необходим круглосуточный прием опиоидных препаратов.

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