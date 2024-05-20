Минздрав предложил внести «Тапентадол» в список наркотических средств

Министерство здравоохранения России предложило добавить обезболивающее вещество «Тапентадол» к списку наркотических средств и психотропных препаратов, оборот которых в РФ ограничен ‎и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии ‎с законодательством. Соответствующий проект постановления Правительства 20 мая опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Постановление вступит в силу через 180 дней после его опубликования.

В пояснительной записке утверждается, что «пациенты, которые лечатся подобными препаратами, подлежат тщательному контролю» ввиду возможного злоупотребления и зависимости.